Podemos invita a Pedro Sánchez a presentar una moción de censura

FOTO: Francisco Correa en su última palabra en el juicio del caso Gürtel. / VÍDEO: Iglesias invita al PSOE a presentar una moción de censural Fernando Villar (efe) / quality

"La sentencia de hoy debería tener como respuesta una moción de censura de la oposición. Estamos dispuestos a apoyar a Pedro Sánchez si la presenta", ha sido la primera reacción de Pablo Iglesias a la condena de Gürtel. El secretario general de Podemos ha recordado que "hace dos años el PSOE del 'No es No' permitió a M. Rajoy ser presidente" y este miércoles Ciudadanos y el PNV "apuntalaron a los corruptos en el poder" con la aprobación de los presupuestos generales. "La democracia no puede soportar delincuentes a los mandos del Gobierno", ha añadido.

En Ciudadanos hablan de "un antes y un después” tras la sentencia por el caso Gürtel: “Por primera vez en democracia tenemos un partido condenado por corrupción en el Gobierno de España”, ha dicho Albert Rivera. El presidente del partido ha anunciado que no quiere tomar ninguna decisión “en caliente” ni “en solitario”: "Vamos a evaluar el resto de la legislatura en la próxima ejecutiva nacional”, que será en las próximas semanas. Ciudadanos no descarta ninguna opción -“esta situación cambia lo que teníamos hasta ahora”, ha dicho Rivera-, aunque insiste que su mayor preocupación es la estabilidad del Gobierno de España ante el desafío catalán: “No pueden sacar tajada los que quieren romper en este país”, ha dicho.

Las palabras de Rivera de que la condena de Gürtel supone "un antes y un después" para lo que resta de legislatura le han sonado a Iglesias a “desvergüenza absoluta”. “Menos de 24 horas después de haber votado los presupuestos del PP, ¿Rivera dice ahora que a lo mejor se lo piensa? Que nadie se equivoque, el PP manda en España gracias a Ciudadanos. Decir Ciudadanos y decir PP es decir lo mismo. Decir M. Rajoy y decir Albert Rivera es decir lo mismo", ha sentenciado.

“El PSOE estuvo dispuesto a presentar una moción para sacar al PP del Gobierno en la Comunidad de Madrid por un caso menos grave, el del master de Cristina Cifuentes. Si estaban dispuestos a hacerlo en la Asamblea no se explica que no estén dispuestos a hacerlo en el Congreso”, ha añadido Iglesias en una comparecencia en el Congreso. Rivera ha descartado sin embargo que la solución sea parecida a lo que ocurrió con Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid: “Una cosa es que un partido tenga imputados y les pidas que los aparte y otra cosa es que el juez determine que ese partido es condenado por corrupción”, ha añadido.

El líder de Podemos ha rechazado volver a presentar una moción: “Ya la presentamos [el año pasado] y cumplimos con nuestro deber. Ahora es responsabilidad del partido que tiene más diputados que nosotros y contaría con nuestro apoyo". “Me consta como a todos los españoles que los partidos catalanes estarían dispuestos a facilitar un Gobierno progresista en España”, ha finalizado. El apoyo de los partidos que defienden la independencia de Cataluña es, sin embargo, un obstáculo en las filas socialistas.

"El PP, condenado por corrupción. Nos gobierna un partido oficialmente corrupto", ha expresado Irene Montero, portavoz de Unidos Podemos en el Congreso. "Bárcenas 30 años, Correa 53, el PP condenado. Bárcenas organizó los pagos B del PP entre los que está 'M. Rajoy", ha expresado Íñigo Errejón. Para el candidato de Podemos a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las elecciones de 2019 "la sentencia a la Gürtel es a una época que debemos dejar atrás. La tarea que tenemos: que la España que vean cuando salgan de la cárcel no se parezca a ellos en nada".