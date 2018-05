La sentencia del ‘caso Gürtel’, últimas noticias en directo

EL PAÍS

El presidente del tribunal rechaza en un voto particular condenar al PP. Ángel Hurtado, ha emitido un voto particular en el que rechaza condenar al PP al considerar que no era conocedor de lo que se hacía en Majadahonda y Pozuelo (Madrid) porque sus alcaldes actuaron a sus espaldas, de manera que no se puede probar que se haya lucrado.

En su voto particular, afirma que no está de acuerdo con la introducción a la sentencia ni con la condena al PP como partícipe a título lucrativo, que deberá pagar 245.492 euros por beneficiarse de Gürtel a través de sus exalcaldes en Majadahonda y Pozuelo, condenados a 38 años y tres meses y 14 años y cuatro meses.

Tampoco comparte las condenas impuestas al exconcejal de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote de siete años y 10 meses; al ex viceconsejero de Inmigración en la Comunidad de Madrid Carlos Clemente de 5 años y nueves meses; y al extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchís y su hijo, ambos sentenciados a un año de cárcel. http://cort.as/-6Aly