Rajoy define como “casos aislados” las tramas de corrupción que afectan al PP

Mariano Rajoy, en el Congreso de los diputados. En vídeo, declaraciones de Rajoy en la cadena Cope. ULY MARTIN

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha definido este jueves como "casos aislados" las tramas de corrupción protagonizadas por integrantes del PP. Tras la detención del exministro Eduardo Zaplana, y justo antes de que se conozca la sentencia del caso Gürtel, en el que él mismo declaró como testigo, el líder de la formación también ha reconocido que la acumulación de revelaciones relacionadas con la corrupción "hacen mucho daño" a su partido. Al tiempo, Rajoy ha defendido la honorabilidad de las miles de personas que forman parte de la formación que sostiene al Gobierno, que ayer se aseguró apurar la legislatura hasta 2020 al aprobar los Presupuestos.

"Todos esos acontecimientos nos hacen mucho daño", ha reconocido el jefe del Ejecutivo durante una entrevista en la cadena Cope. "Son casos de hace muchos años", ha seguido. "Hemos trabajado para modificar las leyes, para intentar evitar que estas cosas se produzcan, y es evidente que el PP es mucho más que diez o quince casos aislados", ha argumentado. Y ha rematado: "Llevamos muchos años gobernando, y en la inmensa mayoría de nuestros gobiernos nacionales, autonómicos o municipales no se han producido estas situaciones. Haremos lo posible y lo imposible para que estas cosas no vuelvan a suceder".

Gürtel. Púnica. Lezo. Brugal. El PP de Rajoy intenta separarse de las tramas de corrupción protagonizadas por exintegrantes del partido convirtiéndolas en un asunto del pasado. Son episodios de la etapa de José María Aznar, aseguran desde la sede nacional de Génova, donde se recrimina al expresidente que no rompa su silencio e intervenga en público para asumir su responsabilidad en el nombramiento de los altos cargos que han sido investigados por corrupción. Según esa estrategia, tampoco el caso de Zaplana se puede relacionar con la etapa de Rajoy, que contó con el expresidente de la Comunidad Valenciana como portavoz parlamentario entre 2004 y 2008.

"A mí nunca me hubiera gustado que este tipo de noticias aparecieran en los medios", ha dicho el presidente del Gobierno sobre la detención del histórico cargo del partido. "No puedo emitir ningún juicio de valor hasta que sepa lo que ha ocurrido. Está bajo secreto de sumario", ha razonado. "La gente tiene derecho a un juicio justo ante los tribunales y sus compatriotas. No puedo opinar sobre algo que no conozco".