Motril impide que Interior reforme un edificio que iba a destinar a centro de retención de inmigrantes

El Ayuntamiento de Motril (Granada) ha paralizado la reforma de unas antiguas instalaciones del Ministerio de Defensa que el de Interior había comenzado a adaptar ya para convertirlo en un centro de retención de inmigrantes. Los trabajos no contaban con la oportuna licencia de obra. La alcaldesa de la ciudad, la socialista Flor Almón, ha explicado que ha trasladado ya al secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, la decisión de la corporación de no concederle la licencia de obras, tal y como vienen solicitando los vecinos desde hace meses. La alcaldesa ha pedido a Nieto que su ministerio devuelva el equipamiento a la ciudad “y se pueda recuperar su uso público, tal y como se recoge en el Plan General de Ordenación Urbana de Motril”.

Las instalaciones objeto de controversia fueron hasta 2010 la sede administrativa y logística del Escuadrón de Vigilancia Aérea 9 de Motril. Hace unos meses fueron cedidas de Defensa a Interior, que anunció una reforma de tres millones de euros y cuatro meses de duración para convertirlas en un centro en el que albergar las primeras 72 horas a los inmigrantes llegados al Puerto de Motril. No obstante, en la ciudad se temió desde el principio que el objetivo final no fuera ese, sino convertir el recinto en un Centro de Internamiento de Extranjeros, en el que los retenidos pueden estar hasta 60 días, mientras se decide sobre su expulsión o no del país.

Hace menos de una semana, Nieto visitó Motril y explicó que, en realidad, la intención del Gobierno central era crear allí un “centro de gestión de todo tipo de emergencias” y no solo las vinculadas a la inmigración. Nieto habló de un “edificio versátil”, capaz de acoger temporalmente a afectados de un “posible terremoto o incendio”. El secretario de Estado de Seguridad anunció en esa visita una serie de reuniones explicativas con los vecinos sobre el proyecto.

Los vecinos, sin embargo, no aceptaron esa visión humanitaria del edificio. Según la alcaldesa de Motril, “se podía palpar el descontento general de los vecinos y vecinas del barrio, de asociaciones y comercios”. Almón ha sido contundente: “No vamos a conceder ninguna licencia de obras porque no es no”. Eso, en la práctica, obligará al Ministerio de Interior a abandonar el proyecto.

El Ayuntamiento ha reconocido, por otro lado, que ha comunicado ya telefónicamente esta semana a Nieto la negativa del equipo municipal a darle la licencia y que la reacción del dirigente de Interior fue la de paralizar las obras de inmediato “para no enfrentarse al Ayuntamiento”, según la alcaldesa. Este periódico ha intentado sin éxito hablar con el ministerio. Almón ha añadido que “confío en la palabra del secretario de Estado, ya que no tendría sentido que dijeran una cosa e hiciera la contraria. Aún así, vamos a estar vigilantes y en permanente contacto con los vecinos y vecinas del barrio que son quienes están a pie del problema. Desde el equipo de Gobierno esperamos y deseamos que se respete la decisión tomada tanto por parte del Ayuntamiento como de los ciudadanos”. En algún momento, desde el Ministerio de Interior se había afirmado que no era necesaria la licencia de obras ante el carácter de interés nacional y de emergencia del edificio. No obstante, y al menos por ahora, las dos Administraciones parecen haberse entendido.

En la actualidad, el Puerto de Motril es uno de los mayores receptores de inmigrantes rescatados en el mar Mediterráneo. Este miércoles, Salvamento Marítimo ha trasladado a sus instalaciones portuarias 67 personas rescatadas en el mar de Alborán. Según las primeras informaciones, todas han llegado en buen estado de Salud. Estos inmigrantes se suman a los más de mil contabilizados en estos primeros meses del año. Para asistir a estas personas, el puerto solo cuenta con unas viejas instalaciones capaces de albergar a 85 personas. Los inmigrantes solo pueden pasar aquí las primeras 72 horas de estancia en España. Luego han de ser puestos en libertad.