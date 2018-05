Rajoy convocará en junio el debate del estado de la Nación

El presidente, Mariano Rajoy, se ha comprometido este miércoles a convocar antes de que termine este mes el consejo de política fiscal y financiera —para negociar la financiación autonómica— y a celebrar en junio el debate del estado de la Nación —que no se convocó en 2016 ni en 2017—. Esa ha sido la primera reacción del jefe del Ejecutivo a la aprobación de los Presupuestos de 2018, que le garantiza apurar la legislatura hasta 2020.

"Que haya Presupuestos demuestra que hay nivel en la política española, y que se ha apostado por construir y destruir", ha dicho el presidente del Gobierno sobre el acuerdo alcanzado por el PP con otros seis partidos. "No ha sido fácil", ha reconocido. "De hecho, ha sido difícil, pero quienes han apoyado los Presupuestos han hecho lo que tenían que hacer", ha añadido tras mostrar su agradecimiento.

Un año después, el PP ha logrado repetir su alianza con otros seis partidos para aprobar los Presupuestos. Sin embargo, ha sido mucho más complicado que entonces unir los 134 votos del PP a los 32 de Ciudadanos, los 5 del PNV, los 2 de UPN y los singulares de Foro, Coalición Canaria y Nueva Canarias. Los nacionalistas vascos vincularon hasta el último momento su apoyo a las cuentas a que el Ejecutivo cancelara la intervención de Cataluña, que sigue en vigor al amparo del artículo 155 de la Constitución. Que el president Quim Torra haya elegido como consejeros a políticos que están en prisión provisional o huidos al extranjero ha facilitado que el PNV explique su cambio de posición, pero no ha frenado las críticas del resto de formaciones.

"No entro a juzgar las artes escénicas a las que tengo mucho respeto, ni a compararlas con algo que es mentir. Si el PNV dice que no apoyará los presupuestos si el 155 no se levanta, simplemente ha mentido y no se puede comparar una mentira con el noble arte del teatro", ha resumido el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

"El PNV ya colaboró en otras circunstancias y era esperable que así fuera de nuevo", ha opinado el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

Por su parte, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Marian Beitialarrangoitia, ha dicho que el PNV ha demostrado que "no es de fiar" y que se ha convertido en "el nuevo socio del club del 155".

Los partidos de izquierdas han visto en el acuerdo presupuestario fundamentalmente un pacto de las derechas. Rajoy no ha valorado esa etiqueta. Su discurso se ha centrado en la estabilidad que logrará su Ejecutivo con la aprobación de las cuentas: salvado el proyecto de 2018, Rajoy se asegura agotar la legislatura hasta 2020, puesto que solo tendrá que prorrogar los Presupuestos en 2019 si no consigue un nuevo pacto.