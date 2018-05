Podemos: ¿quién apoya y quién se ha desmarcado de Pablo Iglesias e Irene Montero?

Las reacciones en el seno de Podemos desde que se supo la noticia sobre la compra de un chalé en Galapagar (Madrid), valorado en más de 600.000 euros, por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero no han dejado de sucederse. Detractores y simpatizantes han vertido sus puntos de vista en tertulias y redes sociales. Estas son las opiniones de algunos de los cargos más destacados de la formación morada:

En contra

José María González, 'Kichi'. Alcalde de Cádiz. González, en la alcaldía de la ciudad andaluza desde junio de 2015, fue de los primeros cargos y líderes de Podemos en opinar sobre el asunto. "No quiero dejar de vivir en un piso de currante. Ya es bastante privilegio vivir en La Viña, en Cádiz, y con Teresa Rodríguez". González mencionó que el código ético de la formación "no es una formalidad, es el compromiso de vivir con la gente corriente". Este, proseguía, supone "renunciar a privilegios como el exceso de sueldo".

Tras estas palabras, Juan Carlos Monedero criticó su posicionamiento al formar parte del "linchamiento mediático" generado. González, en una nueva misiva dirigida a Monedero, se defendió de las críticas y apoyó a sus dos compañeros. "Me parece atroz lo que están haciendo con Pablo e Irene", puntualizaba. Pablo Iglesias, en una entrevista concedida este miércoles a la cadena SER, ha manifestado su postura y ha declarado que "seguirá defendiendo a Kichi como alcalde". "Si Kichi quiere criticarme tiene todo el derecho a hacerlo. Si quiere pedir que se vote para que dimita, tiene todo el derecho", ha manifestado.

Daniel Ripa, secretario general de Podemos en Asturias. Ripa también ha mostrado su disconformidad con la compra de la vivienda e incidió en que la formación se rige en el Principado por un código "más estricto que en el resto del país". "No me gusta y estoy dolido". Y añadió: "Cobro 12 pagas de 1.965 euros, he donado 40.000 euros desde que empezó la legislatura y vivo en un piso de alquiler en Pumarín (un barrio al nordeste de Oviedo)". Ripa calificó de "error" la convocatoria a las bases.

Miguel Urbán, eurodiputado y miembro de la ejecutiva estatal de Podemos. Urbán, encuadrado en el sector de Anticapitalistas de la formación, que no ha entrado a valorar personalmente la compra del inmueble sí cuestionó la consulta sobre la dimisión: "Ya lo dije en Vistalegre II, no podemos convertir las cuestiones del partido en una telenovela".

Pablo Pérez Ganfornina, secretario de Comunicación de Podemos Andalucía. Para Ganfornina, perteneciente a la corriente de Anticapitalistas, "es obvio y sería de una ceguera enorme" negar que la compra ha abierto una crisis sin precedentes. Ganfornina incidía en la idea del impacto ante la opinión pública, que "[ellos] no valoraron bien", al afectar esta al relato de "la gente frente a la casta". Para el portavoz de Podemos en Andalucía, son las bases las que tienen que "dar la respuesta".

Carlos Couso, portavoz en el Parlamento de Navarra por Podemos. Couso ha declarado que la compra del chalé "denota cierta mentalidad pequeño burguesa que no cuadra con los principios fundacionales" del partido y ha asegurado que, en caso de participar en la consulta, votará que Iglesias y Montero "no sigan".

A favor

Juan Carlos Monedero, exsecretario de Proceso Constituyente y Programa. El que fuera uno de los fundadores del partido ha sido uno de los mayores defensores de los dos dirigentes de Podemos y ha arremetido contra "la cobertura mediática" que en su opinión han puesto en marcha algunos medios a nivel nacional para desprestigiar a la formación.

Íñigo Errejón, secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político. El rival de Pablo Iglesias en Vistalegre II también ha defendido a sus compañeros, y ha arremetido contra el acoso personal calificándolo de "intolerable". Errejón ya ha emitido su voto en la consulta a las bases "para volver a la normalidad cuanto antes", según comentó en un mensaje en Twitter.

Juanma del Olmo, secretario de Comunicación. Del Olmo califica de "persecución" y "acoso" las campañas para acabar con Iglesias, Montero y con Podemos. En su perfil de Twitter, también ha destacado que la consulta a las bases del partido para decidir su continuidad "es la primera vez que ocurre en España".

Ione Belarra, portavoz adjunta de Podemos en el Congreso. En unas declaraciones a La Sexta, Belarra aseguró que el acoso de la última semana hacia Iglesias y Montero había "pasado todos los límites". Y añadió: "Como compañera estoy horrorizada".

Pablo Echenique, secretario general de Podemos en Aragón y de Organización. Echenique, en su cuenta de Twitter, ha expresado su apoyo directo a sus compañeros desde que se originó la polémica. "Hay quien no entiende aquello de la democracia. Yo creo que hay que dar un apoyo masivo a Pablo e Irene para dejar claro que en Podemos no mandan los mafiosos como Eduardo Inda, sino las bases", argumentaba en uno de sus mensajes. El mismo Iglesias ha afirmado que una baja participación en la consulta que concluye este domingo "les obligaría a dimitir". El secretario de Organización ha manifestado también que "la máquina del fango sigue intentado destruir a la única oposición política de España".