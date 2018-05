Cuando Pablo Iglesias prefería “vivir en Vallecas”

Hubo una época en la que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, preferiría vivir en el piso de su tía abuela, en el distrito de Puente de Vallecas (Madrid), porque consideraba que lo realmente peligroso era “el rollo de los políticos que viven en chalés”. El líder del partido morado acaba de comprar con Irene Montero precisamente un chalé en la localidad madrileña de Galapagar por 600.000 euros, una adquisición que ha levantado ampollas en su propio partido. Así defendió Iglesias, hasta hace menos de tres años, que los políticos deben fijar su residencia en un lugar en el que sepan “lo que es coger el transporte público”.

“¿Darías la política económica a quien paga 600.000 euros por un ático?

El secretario general de Podemos criticó en el verano de 2012 la compra que hizo el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos, de un ático en La Moraleja por el que pagó 600.000 euros. “¿Entregarías la política económica del país a quien se gasta 600.000 euros en un ático de lujo?”, preguntó a través de su cuenta personal de Twitter, en la que minutos después añadió: “Que la política económica la dirija un millonario es como entregar a un pirómano el Ministerio de Medio Ambiente”.

¿Entregarías la política económica del país a quien se gasta 600.000€ en un ático de lujo? http://t.co/4EhKia0d vía @el_plural — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 20 de agosto de 2012

“Vivo en el Puente de Vallecas y gano menos de mil euros”

Pablo Iglesias enarboló durante un tiempo que vivía en Vallecas, en un piso que su madre había heredado de su tía –la tía abuela del líder de Podemos-. En un programa emitido en La Sexta, en noviembre de 2013, Iglesias protagonizó un rifirrafe verbal con el periodista Eduardo Inda. “Tienes problemas de moral. También tendrías que hablar de tus orígenes burgueses”, le espetó Inda, que aseguró que Iglesias ganaba “1.800 euros al mes por dar dos horas de clase”. El líder de Podemos respondió que vivía “en el Puente de Vallecas, en la colonia Fontarrón” y que ganaba “menos de mil euros” con su “contrato de profesor titular interino a tiempo parcial”.

“Me parece más peligroso aislar a políticos que viven en chalés”

El secretario general de Podemos mostró el interior de su piso en Vallecas en una entrevista con Ana Rosa Quintana en 2015, donde presumió de mantener en la vivienda los viejos muebles de su tía abuela porque seguían siendo “útiles”. Durante la entrevista —la periodista pasó 24 horas con Iglesias—, el político afirmó que le gustaba el barrio en el que vivía. “En algún momento no podrás vivir aquí”, apuntó Quintana, que consideró que con su creciente popularidad y en la medida en que acumulaba responsabilidades podría resultar “peligroso”. E Iglesias respondió: "A mí me parece más peligroso, Ana Rosa, el rollo de aislar a alguien, porque entonces no saben lo que pasa fuera. Este rollo de los políticos que viven en Somosaguas, que viven en chalés, que no saben lo que es coger el transporte público”.

“Prefiero seguir viviendo en mi barrio”

Si Podemos ganara las elecciones generales y Pablo Iglesias siguiera siendo su candidato presidencial, el político preferiría no tener que trasladar su residencia a La Moncloa. Así lo afirmó durante una entrevista con Pablo Motos en El Hormiguero: “Yo preferiría seguir viviendo en mi casa, en Vallecas pero tampoco plantearía ningún problema a nadie. Pero si puedo elegir, prefiero seguir viviendo en mi barrio”.