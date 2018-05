Ciudadanos sale en tromba a decir que no son nacionalistas

Aún colea la plataforma "patriótica" que Ciudadanos presentó el domingo. Tras las críticas del resto de partidos políticos, numerosos miembros de la formación de Albert Rivera han salido este martes en tromba para repetir que ellos no son nacionalistas. "Yo no voy a pedir perdón por ser español", ha afirmado el propio líder de la cuarta fuerza política del Congreso, que cerró el acto del domingo, donde se sucedieron los gritos de "¡Viva España!", los cánticos de "yo soy español, español, español..." y donde Marta Sánchez interpretó su particular versión del himno. Según Rivera, esa iniciativa responde a un proyecto de "patriotismo civil" similar al que han representado Emmanuel Macron en Francia, Justin Trudeau en Canadá o, incluso, Barack Obama en Estados Unidos.

"Los españoles tenemos que superar esa etapa negra que fue la dictadura, el enfrentamiento entre españoles", ha explicado el líder de Ciudadanos en una entrevista en la Cadena Ser, donde ha añadido: "Nacionalismo es Torra, es sentirse superior. El manifiesto, que yo invito a que se lea, habla de que la diversidad nos hace fuertes". Posteriormente, Rivera ha escrito irónico en Twitter: "Se han vuelto locos: muestran sin complejos la bandera constitucional de su país", junto a imágenes de Macron, Trudeau y Obama en actos con las enseñas de sus respectivos países.

También Luis Garicano, responsable del área de Economía y Empleo de la formación, se ha pronunciado al respecto: "Por qué no somos nacionalistas. 1. No somos supremacistas: nadie es mejor que nadie por ser español. 2. No somos excluyentes: no hay requisitos lingüísticos, religiosos o étnicos para ser español. 3. No somos esencialistas: no hay una esencia ancestral permanente del 'ser español". "Es fascinante lo que todavía pesan los complejos del pasado y el pesimismo endémico de país en una parte importante de la micro-burbuja intelectual de mi timeline de Twitter. Ánimos, no pasa nada por estar orgulloso de los símbolos y valores de una democracia moderna y europea", ha afirmado también Toni Roldán, secretario de Programas del partido.

Una línea argumental que ha recuperado el diputado Guillermo Díaz durante su intervención este martes en el Congreso: "A PSOE y Podemos no les gusta que los españoles utilicen banderas de España. Quizá sea porque ellos se envuelven en todas menos en la única que representa a todos los españoles".

La portavoz nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ya apuntó el martes que la plataforma España Ciudadana no es un ejemplo de nacionalismo, sino de patriotismo: "Creo que está muy clara la diferencia entre el patriotismo y el nacionalismo excluyente. En Europa lo tienen muy claro. Nadie confundiría el discurso del señor Macron con lo que dice Le Pen", argumentó la dirigente catalana, que este martes se ha hecho eco de un tuit de Sean O'Curneen, secretario general de ALDE (Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa), el grupo de la UE al que pertenecen: "[Rivera], criticado por querer normalizar el uso de los símbolos nacionales de España y dejar atrás complejos históricos. Lo que importa no son los símbolos, sino los valores que los líderes les atribuyen".