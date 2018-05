La citación de Willy Toledo se pospone al 28 de junio por la huelga judicial

La citación del actor Willy Toledo como investigado por un presunto delito contra los sentimientos religiosos se ha aplazado hasta el próximo 28 de junio debido a la huelga de jueces y fiscales de este martes. Toledo debía acudir esta mañana al Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid por comentarios que publicó en la red social Facebook en los que criticaba el juicio contra tres mujeres por la "procesión del coño insumiso" en Sevilla. En lugar de acudir ante el juez, el actor decidió convocar a la prensa en la parroquia de San Carlos Borromeo del barrio de Vallecas (Madrid) junto a otros compañeros de profesión como Javier Barden y Alberto San Juan. Toledo ha insistido en que "no ha cometido ningún delito" y por eso no ve "necesidad de comparecer" ante un juez.

El también activista ya fue citado el pasado 18 de abril y tampoco acudió a los tribunales. En esta ocasión, el magistrado ha llamado a Toledo "con apercibimiento de que no comparecer ni alegar causa justa que se lo impida podrá decretarse su detención". El actor ha asegurado: "Lo que venga lo asumiré. No con deportividad, pero lo asumiré".

"Cada vez que tú emites una opinión, es obvio que las personas que abracen la opinión contraria se van a poder sentir ofendidas. Yo también me siento ofendido por muchas expresiones que escucho, pero sin embargo no se me ocurre ejercer acciones legales, persecutorias e inquisitoriales contra quien opina distinto a mí", ha afirmado Toledo en el centro parroquial, al que se han acercado decenas de personas.

El Arzobispado de Madrid ha comunicado en una nota de prensa que "no se ha autorizado la utilización de dependencias de la iglesia" de San Carlos Borromeo para la rueda de prensa convocada por el actor, a la que también ha acudido el teólogo Benjamín Forcano.

La presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha solicitado que, en caso de que el actor no declare ante el juez el próximo junio, se acuse a Toledo de un delito de obstrucción a la justicia y la imposición de multas coercitivas. "No tenemos intención de colaborar en el show de este señor ni de darle publicidad porque no se la merece. Hemos pedido esas multas coercitivas y un delito de obstrucción a la justicia", ha insistido Castellanos.

"Yo me cago en dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso", dijo el actor Willy Toledo el pasado 5 de julio en su perfil en Facebook. El actor tildó de "represión" la fianza de 3.600 euros acordada por la juez para hacer frente a la multa solicitada por la Asociación de Abogados Cristianos contra las feministas denuncidas.