Societat Civil Catalana lanzará una plataforma desde Bruselas para luchar contra el populismo en Europa

"Intervenir TV3 sí, pero no sé cómo"

El presidente de SCC, José Rosiñol, ha pedido que de seguir el 155 habría que intervenir TV3, pero "no sé cómo", ha admitido: "Es muy fácil decir que debe hacerse, pero cómo lo haces es distinto". Rosiñol ha destacado que viene del mundo de la empresa y que no sabría cómo afrontar una posible intervención de la televisión pública catalana: "¿Hay masa entre los 2.567 trabajadores para que cambie TV3? ¿No se parecen mucho al director? Hay que mirar el mundo desde el pragmatismo", ha dicho. Rosiñol ha dicho que el principal responsable de que el 155 se mantenga es el nuevo president de la Generalitat, Quim Torra. El líder de SCC también ha anunciado que ha solicitado una reunión con Torra para pedirle que sea el presidente de todos los catalanes, pero aún no ha recibido respuesta de la Generalitat.