Educación baja a un 5 la nota para obtener una beca de matrícula en primero de carrera

El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciado este martes en el Senado que el Gobierno va a bajar de 5,5 a 5 la nota media para obtener una beca de matrícula al ingresar en la universidad en el próximo curso (si se cumplen los requisitos económicos del solicitante). Su antecesor en el cambio, José Ignacio Wert, subió ese medio punto la nota mínima para no abonar la matrícula para el curso 2012-2013. Desde entonces todos los años la conferencia de rectores (CRUE) ha reclamado el recorte de esta calificación que consideran discriminatoria para los alumnos desfavorecidos. Y cada año, también, los rectores han mostrado su rechazo en el informe que emiten por el decreto de becas que es preceptivo pero no vinculante. Además, el ministro ha avanzado que se incrementarán las becas Erasmus y que habrá partidas específicas para estudiantes víctimas o familiares de víctimas de violencia de género.

"Nadie en España debe de dejar de estudiar por razones económicas", ha dicho Méndez de Vigo durante la sesión de control al Gobierno de este martes en el Senado. "Como los tiempos difíciles han quedado atrás, el Gobierno va a presentar reformas al sistema de becas para hacerlo más integrador e inclusivo y garantizar la igualdad de oportunidades", ha seguido tras afirmar que se han concedido 682.000 becas durante este curso. "Vamos a presentar un real decreto de becas con el objetivo de premiar la excelencia y de permitir que más alumnos tengan beca de matrícula para acceder a la universidad", ha continuado. Y ha anunciado: "La beca de matrícula la podrán obtener todos los alumnos que tengan cinco puntos en su nota de acceso, en lugar de 5,5; mantendremos el 6,5 para mantener la beca; y aquellos que saquen más de 8 y de 9 les daremos 200 euros más".

Además, se incrementarán las becas Erasmus y habrá partidas especiales para estudiantes de posgrado víctimas o familiares de víctimas de violencia de género.

La medida anunciada por el ministro solo afecta a los alumnos por debajo del umbral económico para el abono de la matrícula del primer año de carrera. Desde el segundo año para no pagar tasas se exige que el estudiante obtenga un seis de media en las carreras de ciencias y técnicas y un 6 para el resto. Para lograr una beca económica (de manutención, alojamiento o compensación) es necesario en cualquier curso alcanzar el 6,5.

La medida de Wert fue muy contestada por las mareas verdes en la calle. Los socialistas y Podemos siempre han insistido en que la Educación es un derecho no un privilegio y, por lo tanto, los alumnos con pocos recursos deben de entrar a la Universidad en las mismas condiciones que los estudiantes acomodados, no requerirles medio punto más para poder matricularse gratis. El PP, sin embargo, ha considerado siempre las becas como un premio, no un derecho y ha fomentado la excelencia.

Wert no solo subió la nota a un 5,5, sino que endureció las condiciones económicas para obtener una ayuda cambiando la forma de calcular la beca. La combinación de ambos factores dejó a muchos estudiantes sin ayuda y muchas universidades han creado fondos de rescate. Un informe de la CRUE hecho público el pasado octubre calculaba que de 2011 a 2015 los estudiantes habían pasado de ganar 2.331 euros a 1.748, un 23,4 % menos.