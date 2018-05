La Complutense inicia la investigación sobre la carrera de Derecho de Pablo Casado

La Universidad Complutense de Madrid ha decidido abrir una información oficial reservada sobre el caso Casado. El político del PP Pablo Casado, según publicó el diario El Mundo el 16 de mayo, aprobó media carrera del grado de Derecho en el privado Centro de Enseñanza Superior Cardenal Cisneros, adscrito a la Complutense, por presiones de su partido a la institución. Este hecho llevó a la universidad a reclamar al Cisneros información que creen insuficiente. Su rector, Carlos Andradas, ha afirmado en Salamanca que es “inusual pero no imposible” aprobar 12 asignaturas en un cuatrimestre. La noticia ha sido adelantada por la cadena Ser.

“Lo que quiero es dar normalidad al asunto porque siempre dijimos que lo que se nos ha puesto delante de la mesa es inusual pero no imposible”, ha contado Andradas. Y ha precisado: “la media de aprobados no es usual”. No hay un plazo cerrado para extraer conclusiones, que Cisneros ha reclamado por su parte, pero Andradas se compromete a finiquitar el asunto pronto. Cisneros, por su parte, negó “tajantemente” en su momento que hubiese “convalidaciones extraoficiales”.

“Lo que quiero dejar claro es que no hay una sombra de duda sobre Casado”, ha insistido, “estamos trabajando con el Cisneros y colaborando”. Cuando saltó la noticia hace una semana Casado dijo sentirse difamado

La información de Casado se publica después de que la juez que instruye el caso Cifuentes, Carmen Rodríguez-Medel, haya abierto una pieza separada para esclarecer las dudas en torno al máster del vicesecretario de Comunicación del PP. Este obtuvo el mismo título que la expresidenta madrileña pero antes, según una providencia redactada por la magistrada este lunes.

A raíz de las informaciones publicadas por EL PAÍS, Pablo Casado admitió que hizo el máster sin ir a clase y que solo cursó cuatro de las 22 asignaturas gracias a las convalidaciones, que además aprobó mediante trabajos.