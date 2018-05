Aumentan las críticas de dirigentes de Podemos por la compra del chalé de Iglesias y Montero

Iglesias y Montero, este lunes en el Congreso. EFE Vídeo: Atlas

El líder territorial de Podemos en Asturias, Daniel Ripa, ha mostrado su disconformidad con la compra del chalé de más de 600.000 euros realizada por Pablo Iglesias e Irene Montero. "No me gusta y estoy dolido", ha afirmado antes de calificar como "un error" la convocatoria a las bases. "No quiero decir lo que tienen que hacer otras personas, yo explico lo que hago y lo que hacemos en Asturias... Cobro 12 pagas de 1.965 euros, he donado 40.000 euros desde que empezó la legislatura y vivo en un piso de alquiler en Pumarín", ha añadido Ripa, que ha incidido en que Podemos se rige en el Principado por un código ético "más estricto que en el resto del país". "Ya lo dije en Vistalegre II, no podemos convertir las cuestiones del partido en una telenovela", ha convenido a su lado Miguel Urbán, eurodiputado y miembro de la ejecutiva estatal de Podemos, donde representa a los Anticapitalistas.

"Lo que tiene que hacer un político decente cuando se cuestiona su credibilidad es someterse al criterio de las bases. Estoy convencido que si alguna vez se cuestiona la credibilidad de Ripa o Rodríguez no se aferrarán al puesto y someterán a las bases que le eligieron su responsabilidad", ha sido la respuesta de Iglesias. "Cualquiera puede hacer críticas internas y externas. Lo que espero es que los compañeros que nos han criticado si alguna vez ven su credibilidad puesta en cuestión tengan la misma actitud que nosotros y pongan sus responsabilidades en manos de los inscritos", ha enfatizado.

Pablo Pérez Ganfornina, secretario de Comunicación de Podemos Andalucía, dominado por el sector de Anticapitalistas, ha afirmado también este lunes que Iglesias y Montero "no valoraron bien el impacto" que la adquisición de la vivienda tendría en la opinión pública y en el relato arriba-abajo y de "la gente" frente a "la casta" seña de identidad de Podemos. Para Ganfornina, que pertenece a la corriente de Anticapitalistas, "es obvio y sería de una ceguera enorme" negar que la compra ha abierto una crisis sin precedentes.

"La respuesta la tienen que dar las bases", ha señalado el portavoz de Podemos Andalucía, quien ha dicho sentirse más cercano a "la coherencia" del alcalde de Cádiz, José María González Kichi, que reaccionó a la compra del chalé afirmando que él continuará viviendo con su pareja, la líder territorial de Podemos Teresa Rodríguez, "en un piso de currante". "Me siento más representado por su valoración", ha declarado Ganfornina, que no sabe si votará en la consulta. El regidor apuntó el viernes que el código ético del partido "no es una formalidad, es el compromiso de vivir como la gente corriente para poder representarla en las instituciones. Supone renunciar a privilegios como el exceso de sueldo". “[La razón] es no parecernos a la casta, no ser como ellos porque vinimos a desalojarlos después de que hubieran estado desahuciando por miles a nuestra gente. Es no vivir como ellos, es parecernos al pueblo que nos eligió y al que seguimos siendo leales”, dijo.

Tras expresar su apoyo a los líderes del partido, otra anticapitalista, Lorena Ruiz-Huerta, portavoz en la Asamblea de Madrid, ha expresado que la consulta "es un error" y ha deseado que "ojalá la retiren". La parlamentaria echa en falta consultas de "contenido político" entre los inscritos con "relevancia real para la deriva o el crecimiento de la organización". A la diputada no le parece acertada la consulta a las bases "porque las consecuencias buenas o malas de su decisión se convierten en un asunto político".

Carlos Couso, portavoz en el Parlamento de Navarra, ha asegurado por su parte que la compra del chalé "denota cierta mentalidad pequeño burguesa que no cuadra con los principios fundacionales" del partido.

“Yo creo que la gente progresista, de izquierdas, tenemos que trabajar siempre por ser coherentes entre aquello que decimos y aquello que hacemos”, ha expresado el alcalde de Valencia, Joan Ribó (Compromís).