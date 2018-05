Willy Toledo dará una rueda de prensa junto a Javier Bardem en lugar de acudir ante el juez

El actor Willy Toledo ha afirmado este lunes que no acudirá a su cita ante el juez como investigado por un presunto de delito contra los sentimientos religiosos. En su lugar, dará una rueda de prensa junto a los actores Javier Barden y Alberto San Juan, entre otros, en la parroquia de San Carlos Borromeo del barrio de Vallecas (Madrid), según ha publicado en su página de Facebook. El actor ya fue citado el pasado 18 de abril por el Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid por unos comentarios que publicó en la red social en los que criticaba la apertura de juicio oral contra tres mujeres por la "procesión del coño insumiso" en Sevilla. El magistrado volvió a llamar a Toledo este martes a las once y media "con apercibimiento de que no comparecer ni alegar causa justa que se lo impida podrá decretarse su detención".

"Yo me cago en dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso", dijo el actor Willy Toledo el pasado 5 de julio en su perfil. Además, el actor tildó de "represión" la fianza de 3.600 euros acordada por la juez para hacer frente a la multa solicitada por la Asociación de Abogados Cristianos, de doce meses con una cuota diaria de 10 euros en concepto de responsabilidad civil.

Su abogado, Enrique Zulueta, ha explicado que confía en que la Fiscalía solicite el archivo de las actuaciones y ha recordado que España es un país aconfesional desde 1978. "El Código Penal está para proteger valores importantes en los que haya consenso social, y los sentimientos religiosos que no son uno de ellos. Que una persona pueda perder la libertad por escribir una expresión es más propio de un sistema inquisitorial que de un sistema penal democrático", ha comentado Zulueta.