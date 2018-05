El PNV deja en el aire hasta el miércoles su apoyo a los Presupuestos del Estado

El PNV apurará "hasta el último minuto" para tomar una decisión sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2018 y no desvelará si los apoya o no hasta el próximo miércoles, fecha prevista para la votación del proyecto económico en el Congreso de los Diputados. "Sabemos que actuamos contra el reloj pero, una vez más, y continuando con el ejercicio de responsabilidad que venimos practicando, apuraremos hasta el último momento las posibilidades", señala el comunicado hecho público tras la reunión de la ejecutiva del PNV.

El PNV tenía prácticamente comprometida su palabra y estaba dispuesto a favorecer la aprobación de los Presupuestos de 2018. En el trámite de enmiendas había logrado modificar el proyecto económico de los populares para que este recoja una subida generalizada de las pensiones este año e inversiones superiores a los 500 millones de euros en Euskadi, principalmente para infraestructuras.

La decisión del presidente catalán Quim Torra de incluir en su gabinete a dos encarcelados —Jordi Turull y Josep Rull— y a dos huidos en Bélgica —Toni Comín y Lluis Puig— ha trastocado todos los planes del PNV. La última maniobra de los independentistas catalanes, que el Gobierno del PP ha entendido como una vuelta de tuerca en la escalada secesionista, ha llevado a Rajoy a mantener en plena vigencia la aplicación del artículo 155 de la Constitución y, con ello, continuar con la gestión de la Generalitat.

Esta era una de las condiciones que el PNV había planteado al PP para firmar su acuerdo presupuestario. Mientras no se levantara el artículo 155, el pacto era inviable, advirtieron los nacionalistas en varias ocasiones. "Con el 155 no jugamos", llegó a advertir el presidente del PNV, Andoni Ortuzar. El PNV no estaba dispuesto a llegar a un entendimiento mientras el Gobierno de Rajoy aplique "políticas de excepcionalidad" en Cataluña. "La mera existencia del artículo 155 y la aplicación que se está haciendo de este en Cataluña son también un ataque a Euskadi y a nuestra idea del autogobierno", dijo Ortuzar días antes de que Tiorra fuese elegido president.

La Ejecutiva Nacional del PNV (EBB) tenía previsto confirmar y hacer oficial en su reunión de esta tarde su visto bueno a la aprobación de las Cuentas del Estado en la sesión de este miércoles en el Congreso. El incremento de las pensiones en un 1,6% con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero y la acomodación de estas prestaciones al IPC en 2019, además de la inyección económica para infraestructuras vascas (299 millones de euros para el tren de alta velocidad), son las principales bazas que el PNV tenía para justificar su acercamiento a los populares. Los nacionalistas vascos ya habían posibilitado con su abstención que los Presupuestos de 2017 fueran aprobados. Pero la crisis catalana ha obligado a cambiar el paso.

Antes de que se conociera la decisión que el PNV iba a adoptar, el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, había expresado su esperanza en que el PNV "cumpla su palabra" y no apoye los Presupuestos del PP porque sería "incomprensible" para la base social y los votantes de la formación nacionalista. "El artículo 155 está en vigor, y, en ese sentido, esperamos que el PNV cumpla su palabra", ha señalado el dirigente soberanista.

En la posición contraria, el presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, había indicado que no contemplaba "otra situación" que la aprobación de las Cuentas este próximo miércoles tras trabajar "mucho para construir un acuerdo que no es fácil" y que ofrece "soluciones muy ventajosas" para el País Vasco.