Botín: “Hace diez años hubiera dicho que no era feminista, hoy digo que sí”

Ana Botín, presidenta del Banco Santander, ha reclamado este lunes "más sitio" para las mujeres en el mundo laboral, especialmente en los puestos de poder. "En el Banco Santander, más de la mitad de la plantilla son mujeres, pero solo el 20% están en puestos directivos. Algo no funciona", ha explicado Botín. Ante la pregunta de si siente feminista, Botín ha respondido: "Si me hubiera hecho esta pregunta hace diez años, le hubiera dicho que no y hoy le digo que sí. Al final me he ido dando cuenta que existe discriminación y que las mujeres necesitan que las ayudemos, sobre todo por los hombres, que son los que mandan", ha respondido durante una entrevista en la Cadenar Ser.

Botín, que se encuentra en un simposio universitario en Salamanca organizado por Universia —la plataforma educativa del Banco Santander— ha explicado que la igualdad entre hombres y mujeres no se soluciona "de un día para otro" y ha insistido en la necesidad de innovando con diversas técnicas como la discriminación positiva o que cuando se elijan los puestos directivos, los dos últimos candidatos sean un hombre y una mujer. "Me reúno con mujeres, hacemos un montón de estudios y vemos lo que se está haciendo en otras empresas", ha comentado Botín que ha fijado como objetivo para el 2025 que en su banco llegue a un 30% de mujeres en sus puestos directivos. "Los hombres ganan si las mujeres tienen más responsabilidad. Es un buen negocio. No tenemos elección", ha concluido.

El pasado abril, la presidenta criticó en su cuenta de Twitter la sentencia judicial del caso de La Manada, en la que se condena a cinco hombres a nueve años de cárcel por la violación grupal de una joven durante los Sanfermines de 2016. "El veredicto es un retroceso para la seguridad de las mujeres", publicó Botín, que ha subrayado que respeta la decisión judicial y su independencia, pero que en ese momento sintió "la necesidad de decir algo como mujer y como ciudadana".