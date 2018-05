Quim Torra visita a los líderes del ‘procés’ encarcelados

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha llegado a las 9.25 horas a la cárcel de Estremera (Madrid) donde visitará a los exconsellers Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull en una jornada en la que prevé también encontrarse con los encarcelados en las prisiones madrileñas de Alcalá-Meco y Soto del Real.

Torra ha accedido directamente al parking de la prisión, ha saludado a los funcionarios y ha entrado en el complejo. Tras el encuentro con los presos en Estremera, Torra comparecerá ante los medios de comunicación para posteriormente desplazarse a la cárcel de mujeres de Alcalá-Meco, donde tiene acordada a las 12.15 una visita a la exconsellera Dolors Bassa y a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

Por la tarde, a las cuatro, Torra acudirá a la cárcel de Soto del Real donde se verá con los expresidentes de la ANC y Òmnium Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

La visita de Torra se produce tras la decisión del Gobierno de Mariano Rajoy de bloquear la formación del nuevo Govern, por incluir a los exconsellers presos Rull y Turull y a los huidos Lluís Puig y Toni Comín.

Al no avalar el Gobierno la lista de consellers, el Ejecutivo no autorizará la publicación oficial por lo que no se hace efectiva y se mantiene vigente el artículo 155 de la Constitución.

El encuentro de Torra con los presos estaba previsto para el pasado viernes, después de su toma de posesión, pero se pospuso a este lunes "por razones organizativas y logísticas a petición del Ministerio del Interior", según fuentes de la Generalitat.