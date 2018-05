El Gobierno publica la estructura del Govern pero no los nombramientos de los consejeros

El presidente Quim Torra firma el decreto para nombrar Consell Executiu el día 19. GENERALITAT / VÍDEO: ATLAS

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya recoge este lunes "el decreto de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña", firmado por el presidente Quim Torra. Pero, tal y como anunció ayer que haría, el Gobierno no ha publicado el decreto que contiene el nombramiento de los consejeros que ocuparán dichas carteras, al figurar en la lista dos fugados y dos encarcelados. Se trata de los huidos Lluís Puig (Cultura) y Toni Comín (Salud) y de los presos Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad) y Jordi Turull (Presidencia). Todos están procesados por malversación y rebelión, salvo Puig, que cambia este último delito por el de desobediencia. El Ejecutivo explora fórmulas jurídicas que avalen su posición, que ha creado una situación inédita.

Con el artículo 155 de la Constitución en pleno vigor, el Ejecutivo central tenía en su mano publicar en el diario oficial —y, por tanto, hacerlo realidad jurídica y política— los nombres de los consejeros elegidos por Torra. No lo ha hecho, tal como ayer comunicó el Ejecutivo al secretario general del Govern, Víctor Cullell. Hoy, se ha dado el visto bueno a uno de los decretos dictados por Torra, en el que se aborda la estructura de ese Gobierno y las competencias de cada consejería, pero no así al segundo decreto, en el que se enumeran los nombres de los consellers entre los que figuran los encarcelados Josep Rull (Territorio y Sostenibilidad) y Jordi Turull (Presidencia) y los fugados Lluís Puig (Cultura) y Toni Comín (Sanidad). Todos están procesados por malversación y rebelión, salvo Puig, que cambia este último delito por el de desobediencia.

Si hubiera habido un decreto por cada consejero podría haber habido la publicación de los que no ofrecen reparos legales, pero al ser este único, toda la lista queda invalidada, señalan fuentes gubernamentales. "Se va a proceder a analizar la viabilidad" de publicar el decreto 2/2018 por el que se nombran el vicepresidente del Govern y los consejeros de la Generalitat, añadió ayer Cullell. Además, recordó en su carta que la publicación de este acuerdo "requiere la autorización por parte del Gobierno de la nación, sin la cual el acto o disposición carecería de validez y efectos".

Los nuevos consejeros tienen previsto tomar posesión el próximo miércoles, pero los nombramientos, al no estar publicados, no son efectivos. Esto supone en la práctica que Torra debe gobernar con Mariano Rajoy y sus ministros. Los consejeros de la Generalitat son, mientras no se publique la lista de consejeros, los ministros de Rajoy que ejercen actualmente las competencias de cada área a través de los altos cargos de la Administración catalana. A quién dará instrucciones el presidente de la Generalitat, Quim Torra, desde hoy mismo, es la primera pregunta que cabe plantearse, según reconocen en el Ejecutivo.

Torra ha copiado la estructura del Govern de Carles Puigdemont, retocando algunas atribuciones y realizando algunos cambios menores, pero eso no sería problema. El Gobierno avisó a Torra este viernes, a través del portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, de que no propusiera a personas presas ni sujetos a órdenes de detención por la justicia española. La negativa a hacer efectivo ese Govern conlleva problemas e incertidumbres. Además de las protestas del mundo independentista —unos con más ahínco que otros— y del rechazo de colectivos jurídicos de que se pueda impedir la publicación de los consejeros, no es fácil articular cómo se ejerce el día a día, reconocen fuentes gubernamentales.

El Gobierno ha vivido estos siete meses de intervención en Cataluña sin excesivas tensiones toda vez que no se ha inmiscuido en políticas de fondo sino que se ha limitado a gestionar los asuntos ordinarios. Ahora, con la elección de un presidente sin tacha jurídica, no descarta que la situación en las consejerías se torne difícil por la dualidad de poderes: un president, y el Gobierno de Madrid. En las próximas horas los servicios jurídicos del Estado trabajarán a pleno rendimiento para dar respuestas a las preguntas que Mariano Rajoy tiene sobre la mesa. Además, se añade el esfuerzo que deberá hacer para convencer al PNV, que decidirá hoy su voto, de que apoye esta semana los Presupuestos a pesar de que no se haya levantado el artículo 155 de la Constitución como exigían los nacionalistas vascos.