El PSOE da su apoyo a mantener el 155 ante la “grave provocación” de Torra

El Gobierno que pretendía constituir el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, con consejeros presos y huidos de la justicia, es una "verdadera y grave provocación" al Estado y difícilmente viable desde el punto de vista jurídico a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Por estas razones el PSOE da su apoyo al Gobierno de Mariano Rajoy para mantener la intervención del artículo 155 en Cataluña que el presidente del Gobierno y el líder del PSOE redefinirán a partir de ahora, ha confirmado la número cuatro del partido, Carmen Calvo, en comparecencia este domingo en Ferraz. Pedro Sánchez trasladó su apoyo al 155 a Mariano Rajoy en una conversación que ambos líderes mantuvieron este sábado.

"Como socialistas, seguiremos defendiendo la Constitución y apoyando al Gobierno", ha comprometido la doctora en Derecho constitucional y encargada de negociar por parte del PSOE con el Ejecutivo la anterior intervención del 155. Los socialistas denuncian que el nuevo President, Quim Torra, pretende convertir la política catalana "en un juego irresponsable e inmaduro" y que el "dúo" que hace con el expresidente Carles Puigdemont "se ha convertido en una verdadera pesadilla y en un calvario".

El PSOE se mantiene en la "lealtad" al Gobierno y al Estado ante el desafío separatista y recuerda que la situación que está viviéndose en Cataluña sería inconcebible en cualquier otro país europeo. Un presidente como Torra, "xenófobo", no podría tener ningún cargo en un país como Alemania, consideran en la dirección socialista. Al PSOE no le sirve el perdón de Torra por sus declaraciones contra los españoles, porque sus manifestaciones son propias de un pensamiento del que no cabe restitución.

El principal partido de la oposición respalda que no se interrumpa la intervención en Cataluña y negociará con el Gobierno su reformulación, puesto que ya no está prevista para la mera celebración de elecciones, como la primera vez. El PSOE está dispuesto ahora a que el 155 sirva para actuar sobre los medios de comunicación públicos catalanes con el fin de asegurar su pluralidad, algo a lo que se negó en la puesta en marcha del 155. Las circunstancias ahora son diferentes, porque la intervención en Cataluña ya no tendrá en principio una duración tan limitada, aunque todo está por definir.

"Gana la democracia, gana el Estado de derecho", ha concluido la dirigente socialista Carmen Calvo ante la nueva decisión del Gobierno de actuar en Cataluña con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos.