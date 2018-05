Lo más parecido a una ‘narcociudad’

A la entrada de La Línea de la Concepción (Cádiz) y, pese a sus porcentajes de paro (30%, y 70% en el caso de los jóvenes), una enorme valla con relojes de Versace vendidos por una joyería local recibe al visitante. En el centro, no hay linense que no conozca el nombre y la ubicación de la tienda de moda de la mujer de uno de los lugartenientes de Los Castañas. Su escaparate es la exaltación de la estética narco, llamativa y ostentosa, con las marcas (caras) muy visibles. Es la que suelen lucir los que se dedican al negocio y que cada vez está más extendida por esta zona del Campo de Gibraltar. La marca que triunfa es Yamaha, la misma de los potentes motores de las narcolanchas con las que alijan la droga, es la reina en cualquier chándal que se precie en los humildes barrios de La Atunara, San Bernardo o Los Junquillos. También Armani. Y en riñoneras, gorras o bandoleras de Gucci o Guess… La moda del que idolatra al narcotraficante es una especie de moda sport-hortera. Completan el look con vistosos relojes dorados —simulados o de oro—, impresionantes cordones de oro y un peinado perfecto. El cliché se repite tanto que sirve a la policía para identificarles: “En cuanto los ves, sabes que es uno de ellos o de su entorno”, reconoce un guardia civil de la zona.