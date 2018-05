Podemos achaca al “poder” de “intentar destruir” a Iglesias y Montero por la compra del chalé

Podemos ha enviado una carta a sus bases en la que responsabiliza al "poder de intentar destruir" a Pablo Iglesias e Irene Montero por la compra del chalé de más de 600.000 euros en la localidad de Galapagar para la que han solicitado una hipoteca de 540.000 euros a pagar en 30 años cuya letra mensual supera los 1.600 euros. "¿Que dos cargos públicos tengan una hipoteca de 270.000 euros es motivo para abrir todos los telediarios durante tres días? Solo si eres Pablo Iglesias e Irene Montero y eres de Podemos. Entonces todo vale. A ningún cargo público se le hace esto, porque es acoso a sus vidas privadas", recoge la misiva. El escrito finaliza trasladando lo que se entiende una amenaza de los denominados poderes a este partido: “No te metas en política. No te metas en Podemos. Ya has visto lo que le hemos hecho a Irene Montero y a Pablo Iglesias. El siguiente puedes ser tú”.

La dirección de Podemos considera que con esta formación "todo vale" y entiende que el secretario general del partido y la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso están siendo sometidos a una persecución mediática tras la compra de la propiedad, a 40 kilómetros de Madrid y cercana a la sierra de Guadarrama. A eso añaden su exposición pública ante el interés que despierta su futura paternidad (esperan dos niños para después de verano).

"En democracia, si eliges bien el partido, si tu proyecto para España mantiene los privilegios de los poderosos, entonces, en vez de riesgos, la cosa puede tener premio: títulos universitarios sin hacer exámenes, tarjetas black, jubilaciones doradas en consejos de administración de empresas del Ibex35, invitaciones al palco del Bernabéu, sobresueldos en B, trato de favor en los juzgados o simplemente que los medios de comunicación digan de ti que eres guapo e inteligente y te pongan primero en todas las encuestas", ironiza el partido en el escrito disfundido a través de su canal oficial de Telegram. "Pero si eliges mal el partido, si lo que persigues es que tu país sea más justo y que todo el mundo pueda tener una vida digna, segura y completa aunque que eso suponga reducir el poder y los privilegios de los de arriba, entonces, la cosa es bien distinta", argumenta.

Podemos recupera las críticas a los medios dentro de lo que en su momento denominó como la "máquina del fango" que "explicó muy bien Umberto Eco y que tantas veces vimos funcionar en los medios de comunicación de Berlusconi en Italia contra jueces y políticos honrados que luchaban contra la corrupción". Las críticas a la adquisición del chalé también se han producido dentro de Podemos y de organizaciones afines. La coordinadora 25S, organizadora del Rodea el Congreso, expresó su malestar mediante un mensaje en redes sociales por el impacto que la compra supondría en el discurso del partido, que se arroga la condición de abanderado de "la gente" frente a las élites: "No se trata de hacer voto de pobreza o vivir en cuevas, pero si de coherencia. La gente de izquierdas tenemos que mirarnos en el espejo de Marcelino y Josefina, en el de Pepe Mújica o Julio Anguita. Parece que Irene y Pablo han elegido el espejo de los Aznar-Botella".

"No quiero dejar de vivir en un piso de currante en el barrio gaditano de La Viña, se desmarcó el alcalde de Cádiz, José María González Kichi, este viernes sobre la compra de Iglesias y Montero. Kichi, que pertenece a la corriente de Anticapitalistas, la más a la izquierda dentro de Podemos, recordó que los principios fundacionales del partido pasan por "no parecernos a la casta". "Es no ser como ellos porque vinimos a desalojarlos a ellos después de que hubieran estado desahuciando por miles a nuestra gente, es no vivir como ellos, es parecernos al pueblo que nos eligió y al que seguimos siendo leales", abundó en un comunicado.

"Si eliges Podemos y además los inscritos e inscritas te colocan en un nivel de responsabilidad alto, entonces tendrás que enfrentarte al acoso y la destrucción reputacional por la vía de los medios de comunicación. Esto en EE UU es muy viejo y tiene un nombre, la 'política del escándalo', para destruir las vidas personales de los adversarios políticos", insiste Podemos en su carta a la militancia. Iglesias y Montero han convocado a una rueda de prensa en la sede del partido por la tarde.