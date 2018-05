Valtonyc anima a matar guardias civiles durante un concierto

Foto: Ayuntamiento de Barcelona | Vídeo: EL PAÍS

El rapero Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtonyc, animó a matar guardias civiles, durante uno de sus conciertos. En un descanso, el cantante se dirigió al público y profirió las siguientes frases, según muestra una grabación de la actuación: "Matad a un puto guardia civil esta noche, iros a otro pueblo donde haya guardias civiles y matad a uno". Las palabras del rapero han sido llevadas ante la Fiscalía.

Antes de dirigirse al público en ese tono, Arenas hizo referencia a la condena de tres años y medio de prisión por injurias a la Corona, enaltecimiento del terrorismo, calumnias y amenazas, ratificada por el Supremo el pasado mes de febrero. "Vamos a pisar la cárcel por denunciar a este Estado fascista. Yo sé que soy un puto pesado que solo da la chapa en los conciertos, pero me la suda porque voy a ir a la cárcel", aseguró también el rapero, que deberá ingresar en prisión antes del día 24 de mayo.

Finalmente, el cantante acabó su discurso animando a atentar contra el fiscal: "No preguntéis qué podéis hacer por mí, sino qué os gustaría que hicieran por vosotros, si vosotros fuérais nosotros, poned una puta bomba al fiscal de una vez".

No es la primera vez que Arenas crea polémica con las letras de sus canciones y declaraciones después de haberse conocido la sentencia. A los pocos días de la ratificación del Supremo, el cantante mallorquín publicó en sus redes sociales una nueva canción que incluía frases como "Ve y diles que tengo miles de misiles apuntando a su majestad", y en la que utilizaba imágenes de la Familia Real. De hecho, el pasado mes de marzo, horas antes de un concierto en Barcelona, el propio rapero manifestó que no se planteaba si estaba reincidiendo al cantar las letras por las que fue condenado. "Ni me planteo si incurro en otro nuevo delito. Las canto y ya está”, aseguró entonces.

Según ha indicado la defensa de Valtonyc a Europa Press, el joven utilizará el Tribunal de Estrasburgo como último recurso para pedir la suspensión de la ejecución de la pena, alegando una vulneración del convenio europeo de los Derechos Humanos. Así, Valtonyc esperará hasta el último día del plazo determinado por la Audiencia Nacional para el ingreso en prisión. No obstante, mientras Estrasburgo no se pronuncie, la sentencia deberá ejecutarse y por tanto el rapero tendrá que entrar en la cárcel.