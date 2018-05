Las mujeres serán mayoría en la comisión que reformará los delitos sexuales en el Código Penal

Las mujeres serán finalmente mayoría en el grupo de juristas que asesora al ministerio de Justicia para la reforma del Código Penal en el capítulo de delitos contra la libertad sexual. El departamento dirigido por Rafael Catalá ha incorporado a 12 nuevas vocales permanentes en la Sección Penal de la Comisión General de Codificación, con lo que este organismo contará desde ahora con 15 mujeres y 13 hombres. El órgano consultivo tendrá como tarea inmediata la reforma de los delitos contra la libertad sexual, prometida por Catalá tras la ola de indignación que suscitó la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra que condenaba a nueve años de prisión por abuso sexual y no por agresión sexual a los cinco miembros de La Manada que violaron en grupo a una joven de 18 años en los sanfermines de 2016.

Según un comunicado remitido este viernes por el Ministerio de Justicia, con los nombramientos “se logra una representación equilibrada entre hombres y mujeres” en este órgano asesor. Tras la sentencia de La Manada, Catalá prometió la reforma del Código Penal en su apartado de delitos sexuales y encargó a la Comisión de Codificación que se pusiera manos a la obra. La sección penal, pese a estar constituida formalmente, llevaba sin reunirse desde 1982, cuando Felipe González llegó al poder, y estaba compuesta por 20 hombres y ninguna mujer. Las últimas incorporaciones del organismo, que tiene un número máximo de 30 miembros, se produjeron a finales de 2015, y los siete nuevos vocales fueron varones.

Nada más producirse la convocatoria tras la sentencia de La Manada, el catedrático Francisco Muñoz Conde presentó su renuncia al considerar que la reforma en caliente de los atentados sexuales al calor del escándalo popular recuerda al "sano sentimiento del pueblo" introducido en el Código Penal alemán durante los años de nazismo.

El enfado contra Catalá, que ha llegado a atacar personalmente al juez que presentó un voto particular en el que pedía la absolución de La Manada al no considerar creíble el testimonio de la víctima, se multiplicó al saberse que la Comisión de Codificación estaba integrado solo por hombres. El ministro nombró a cinco mujeres pero no de manera permanente sino puntual para la reforma de los delitos contra la libertad sexual. Eso llevó a la catedrática de Penal de la Universidad de Barcelona Mirentxu Corcoy a renunciar a ese puesto provisional. Corcoy ha aceptado incorporarse a la Comisión al lograr que todos los vocales tengan la condición de permanentes.

La Sección de Derecho Penal, presidida por Esteban Mestre, queda integrada ahora por 12 mujeres y 13 hombres. El sector femenino lo componen las juristas Avelina Alonso de Escamilla, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Patricia Faraldo Cabana, Pilar Fernández Valcárcel, Ana Mª Ferrer García, Piedad García-Escudero Márquez, Carmen Gómez Rivero, Myriam Herrera Moreno, Carmen Lamarca Pérez, Pilar Martín Nájera, Susana Polo García y Carmen Sánchez Morán. El sector masculino de la Comisión lo conforman, además del presidente Mestre, Luis Arroyo Zapatero, Javier Boix Reig, Manuel Cancio Meliá, Juan Carlos Carbonell Mateu, Carlos García Valdés, Enrique Gimbernat Ordeig, José Luis González Cussac, Borja Mapelli Caffarena, Enrique Peñaranda Ramos, Miguel Polaino Navarrete, Gonzalo Quintero Olivares y Jesús María Silva Sánchez.

Asimismo, Blanca Hernández Oliver y Lucía Pedreño Navarro han sido nombradas vocales adscritas. Y la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito, ha sido designada para esta labor por su condición de vocal nata de la Comisión General de Codificación.