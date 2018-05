Pla califica de montaje la investigación del Senado y rechaza la financiación ilegal del PSPV-PSOE

La supuesta trama de financiación de los socialistas valencianos ha resonado de nuevo este viernes en la comisión del Senado que investiga la financiación de los partidos, un órgano impulsado por el PP y en el que no participa la oposición por discrepancias de fondo. Joan Ignasi Pla, el que fuera secretario general del PSPV-PSOE entre los años 2000 y 2007, ha rechazado cualquier irregularidad en las cuentas de la formación durante ese período y ha calificado la comisión de “montaje del PP para tapar los 20 juicios que tiene en la Comunidad Valenciana” por el caso Gürtel. “No hay financiación ilegal, como consta en el auto” del juzgado número 21 de Valencia, y “por tanto, no hay trama”. La misma posición han defendido ante las preguntas del senador del PP Luis Aznar el ex secretario de finanzas del PSPV-PSOE Josep Maria Cataluña y el exalcalde socialista de Gandia José Manuel Orengo. El expresidente Joan Lerma ha acompañado tanto a Pla como a Cataluña.

Cuatro juzgados, sin embargo, investigan ese posible entramado a partir de un informe de la brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional sobre la doble facturación realizada entre 2005 y 2008 (y que podría extenderse hasta 2011) por la agencia de comunicación Crespo Gomar, según el cual empresas adjudicatarias de la Administración pagaron presuntamente gastos electorales de los socialistas y el Bloc, socio mayoritario de Compromís. En relación con este caso, en el que ambos partidos pudieron beneficiarse de 946.735,62 euros, han sido imputadas 26 personas (22 en dos juzgados de Madrid y cuatro en el de Benidorm). Aznar ha asegurado la existencia de “una trama perfectamente estructurada y organizada con implicación de ministerios, cuyo hilo conductor es la empresa Crespo Gomar y filiales de esta en un sistema de duplicación de facturas”.

Pla ha admitido que dejó el cargo en 2007 “por asumir responsabilidades políticas” al no haber atendido en tiempo el forma el pago de una reforma en su casa, no ha recordado quién era el gerente del partido en esos años ni el administrador de la cuenta de campaña en ese momento. Frente a las actuaciones de los juzgados y el informe de la policía, ha dicho desconocer la existencia de cualquier trama y ha negado relaciones con Alberto Gomar, el propietario de Crespo Gomar. Según ha señalado, los cuatro procedimientos son de 2008, 2009 y 2010, años en los que ya no estaba en el cargo, aunque Aznar le ha recordado que era en referencia a la campaña electoral de 2007.

El exlíder socialista valenciano ha reconocido que la empresa de comunicación, que también prestó servicios al PP, contrató con el PSOE en la precampaña de 2007. Sobre si pagaban directamente a Crespo Gomar, ha señalado no recordarlo, aunque ha añadido que el partido ha informado estos días haber satisfecho unos 400.000 euros a la firma por diversos trabajos. Aznar ha aludido a “facturas dobladas” pagadas por la empresa Hospimar durante la precampaña y lo ha relacionado con el desvío actual de pacientes a hospitales de esta empresa. Pero Pla lo ha considerado “un alegato”. “No me ocupaba del día a día de la contabilidad, como dijo Mariano Rajoy en el caso Gürtel”, ha ironizado.

El ex secretario general socialista ha restado crédito al informe policial, realizado “en base a facturas fotocopiadas con una intencionalidad”. “Si la jueza hubiese dado la mínima credibilidad no se hubiese inhibido”, ha argumentado, iniciando una refriega con Aznar sobre si la inhibición implicaba archivo o no. Pla ha defendido la solvencia de la empresa Crespo Gomar, que fue distinguida por la Cámara de Comercio de Valencia, y que, ha subrayado, contrató con Ràdio Televisió Valenciana en la época del PP.

Aznar ha encontrado la horma de su zapato en el primer compareciente en la sesión, el exalcalde de Gandia José Manuel Orengo, hasta el punto que antes de tiempo ha decidido dejar de hacerle preguntas y terminar su comparecencia. Orengo, que se ha definido como "un gordito cobarde dispuesto a contarlo todo", se ha zafado de la envolvente de Aznar desde el inicio para rebatir las afirmaciones de Aznar sobre la relación de la empresa Crespo Gomar, que el senador ha calificado como “la financiadora del PSOE en Valencia” y el Ayuntamiento que presidió. Para ello se ha traído todos los contratos que el Consistorio realizó con la mercantil, aunque Aznar no ha permitido que documentara sus respuestas, a las que exigía solo afirmaciones o negaciones. Orengo ha reprochado a Aznar que lo quisiera someter a “un monólogo” y lo ha encendido con esta afirmación: “Para eso, se levanta, se mira al espejo y se lo cuenta a usted mismo”. A la salida, ha expresado su indignación: “He venido a dar explicaciones y no me han dejado. Es una vergüenza. ¿Para qué nos llaman? ¿Para oír una serie de peroratas mentirosas?". "La trama está aquí dentro”, ha añadido.

Orengo: "Acabará archivado"

El exalcalde de Gandia, que es asesor de Presidencia de la Generalitat valenciana, ha puesto en duda la posible trama “por el origen”, una denuncia de un diputado del PP, José Ciscar, con documentación que ha atribuido al exalcalde popular de Gandia Arturo Torró. Unos documentos que llevan “uno o dos años” en el ambiente. Según Orengo, Torró trató de chantajear a los socialistas cuando perdió la alcaldía en las últimas elecciones: “O le devolvían la alcaldía o los hacía públicos. Lo invité a ir a la fiscalía”. El compareciente, que ha tenido cuatro querellas de Torro y que han sido sobreseídas, ha vaticinado que el caso de la supuesta trama “acabará archivado. Sin miedo a equivocarme”.

No ha negado que durante su etapa como alcalde el Ayuntamiento de Gandia contratara con la empresa Crespo Gomar, propiedad del hijo del que fue su teniente de alcalde, pero Aznar, con el que ha tenido reñidos rifirrafes, no le ha permitido que los exhibiera en la comisión para justificarlos. “Son contratos lícitos y limpios”, ha defendido frente a las sospechas lanzadas por Aznar, que ha enumerado algunos de ellos. “La empresa del hijo de su teniente de alcalde se estaba llevando todos los contratos”, le ha reprochado el senador. “Durante el periodo”, ha explicado Orengo, “facturamos desde el Ayuntamiento a esa empresa el 10% de lo que facturó el PP. Si ponemos en sospecha esos contratos, tendríamos que extenderla a todos”.

Cataluña, que fue secretario de finanzas hasta 2004 y dejó el cargo para incorporarse como vicepresidente de Bancaja hasta finales de 2009, ha afirmado que despachaba con el conjunto de la ejecutiva, no con Pla. El exresponsable de finanzas ha dicho conocer la empresa Crespo Gomar, “no por haberle dado un crédito”, sino como a “muchas empresas que han reconocido dar dinero al PP”, por su faceta en Bancaja. No ha admitido ninguna relación con la firma mientras tuvo la responsabilidad financiera del partido. Aznar ha insistido en la doble facturación, pero Cataluña ha dicho desconocer los hechos investigados, acotados entre 2005 y 2008. Incluso se ha desvinculado de un correo señalado en el informe de la policía en el que se indica el envío de factura por 60.000 euros de la constructora Blauverd a la sede del del PSPV con el concepto “lo que ya te comenté”. Cataluña lo ha considerado “extrañísimo” y ha negado que a su nombre se remitieran “muchas facturas”, como Aznar ha apuntado.

El senador, al finalizar el interrogatorio, ha amagado en tener mucha documentación del PSOE en la Comunidad Valenciana que señala la existencia de una trama de corrupción. Cataluña le ha rebatido: “Si quiere construir un muro para tapar la corrupción de su partido en la Comunidad Valenciana, tendrá que comprar muchos camiones de ladrillos”. Aznar ha afirmado que el caso del PSOE “es muchísimo más grave que la Gürtel” y el “nudo gordiano” está en la época de Pla.