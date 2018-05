PP, PSOE y Ciudadanos, dispuestos a intervenir TV3 si hay que reactivar el 155

Los tres partidos que activaron el artículo 155 de la Constitución en Cataluña están dispuestos a intervenir TV3 y el resto de medios de comunicación públicos si, como consecuencia del mandato de Quim Torra al frente de la Generalitat, se hace necesario reactivar la aplicación de ese artículo. El PSOE, que fue el más reticente hace seis meses, cree llegado el momento de hacerlo, según ha afirmado este miércoles su líder, Pedro Sánchez. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, también se manifestó en esa línea. Ciudadanos lleva semanas reclamándoselo al Gobierno.

Un día después de reunirse con Mariano Rajoy en La Moncloa, Pedro Sánchez se ha abierto este miércoles por primera vez a negociar la intervención de TV3 y el resto de medios públicos catalanes si es necesario aplicar de nuevo el artículo 155. “Tendríamos que contemplar todos los escenarios”, ha dicho cuando le preguntaron al respecto en TVE. Fuentes de la dirección del PSOE han precisado que no hay un acuerdo con el Ejecutivo sobre el contenido concreto de una posible segunda intervención de Cataluña, por lo que tampoco se ha detallado ni negociado todavía cómo esta podría afectar a TV3.

El pacto, recalcaron, es que las dos principales formaciones consensúen cualquier decisión. En octubre, el PSOE vinculó su apoyo a la aplicación del artículo 155 a que los medios de comunicación quedaran fuera de la intervención. El PP y Ciudadanos transigieron entonces por dos razones. La primera, que lo fundamental era mantener la unidad. La segunda, que la convocatoria inmediata de elecciones autonómicas —se celebraron el 21 de diciembre— implicaba que los medios públicos quedaran bajo el control de la Junta electoral central (JEC).

Una toma de posesión de perfil bajo El acto de toma de posesión de Quim Torra como presidente de la Generalitat se celebrará esta mañana en el Palau de la Generalitat. Será una ceremonia sin invitados y de perfil bajo a petición expresa de Torra, que quiere resaltar así la “excepcionalidad” del momento político. Al acto, organizado por el Gobierno y la Generalitat, solo asistirán los medios públicos catalanes como TV3.

Este organismo atendió durante el periodo electoral numerosos recursos de Ciudadanos, el PSC y el PP sobre el tratamiento informativo de la campaña. Sin embargo, nadie previó entonces que los independentistas tardarían cinco meses en formar Gobierno, lo que ha convertido a TV3 en “una televisión descontrolada”, según definición de Ciudadanos. Una situación fruto del fin del periodo electoral —que puso punto y aparte al control de la JEC— y de la inestabilidad de la vida política catalana —durante meses no se constituyó la comisión parlamentaria encargada de fiscalizar al ente—.

La actuación de Montoro

Tras meses viendo cómo los medios públicos catalanes han tomado partido, refiriéndose como exiliados a los políticos que han huido al extranjero para escapar de la acción de la justicia española, o etiquetando como presos políticos a los que están en prisión preventiva, hay consenso entre el PP, el PSOE y Ciudadanos: si hay una nueva intervención, habrá que estudiar la opción de incluir a los medios públicos en ella.

“Las cuentas de TV3 están controladas. Ese no es el tema. Se está hablando de otras cuestiones del servicio público, no es un problema de contabilidad”, ha subrayado este miércoles el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. “Desde los servicios públicos no se pueden hacer promociones de actividades ilegales, ni de forma directa ni indirecta”, ha añadido durante su intervención en el foro Ágora de El Economista. “Es como si tienen información sobre el beneficio del consumo de drogas o del contrabando de tabaco. Eso lo tendríamos que impedir”, ha seguido. En cuanto al control de las finanzas de la Generalitat, ha rematado: “Va a seguir mientras [los independentistas] sigan manteniendo esa actitud desafiante contra la legalidad”.

Ciudadanos lleva semanas argumentando que el artículo 155 actual debería ampliarse para incluir a los medios públicos catalanes. “Es un medio público utilizado como herramienta de los separatistas pagado por todos los catalanes”, aseguran desde la dirección nacional del partido. Su líder, Albert Rivera, probablemente acudirá este jueves a su reunión con Mariano Rajoy en La Moncloa con esa petición.

Con información de Anabel Díez, Juan José Mateo, Jesús Sérvulo González, Elsa García de Blas y J. J. Gálvez.