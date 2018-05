Miles de personas exigen el cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia machista

Organizaciones feministas, partidos y sindicatos han convocado este miércoles concentraciones en más de medio centenar de ciudades para exigir al Gobierno "los 200 millones pactados" para luchar contra la "sangría" de la violencia de género. La reivindicación tiene como lema "Compromiso = Presupuesto. La lucha sigue. Nos vemos en las calles. ¡Ni una menos!".

En Madrid, la protesta ha comenzado en las inmediaciones del Ministerio de Sanidad con la exigencia de que los Presupuestos del Estado para 2018 cumplan con el aumento del 0,04% para la lucha contra la violencia machista, es decir, los 200 millones comprometidos. “Aquí estamos las feministas, exigiendo el presupuesto” , han gritado las manifestantes en una marcha que ha discurrido por el centro de la capital entre el Ministerio de Sanidad y el Congreso de los Diputados. Se han congregado unas 3.000 personas, según las organizadoras —no hay cifra oficial de la Policía Nacional—. “Menos lacitos y más euritos”, gritaban durante la marcha protagonizada principalmente por mujeres.

Con máscaras de los ministros de Hacienda y de Sanidad, Cristóbal Montoro y Dolors Montserrat, las manifestantes han avanzado durante algo más de una hora. Se han oído distintos cánticos contra el Gobierno, como “Rajoy, trolero, nos quitas el dinero”. Y también con un recuerdo claro a la víctima de La Manada, con gritos como “No es abuso, es violación”, “Yo sí te creo” o “Fuera machistas de los juzgados”. La protesta ha terminado en la cuesta de la Plaza de las Cortes, a pocos metros de los leones del Congreso, con mujeres tumbadas en el suelo y cubiertas con plásticos, como homenaje a las víctimas mortales: “No estamos todas, faltan las asesinadas”.

Las convocantes denuncian que en las cuentas de 2018 "se ordene" a los 8.000 Ayuntamientos y las 17 comunidades autónomas, "sin tener competencia para ello", que saquen de su propio sistema general de financiación el dinero para aplicar las medidas contra el maltrato. Sin embargo, la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, ha asegurado que las CCAA tienen dotación suficiente para cumplir con las medidas del Pacto de Estado.

Concentración silenciosa en San Sebastián contra la decisión del Gobierno de no incluir los 200 millones en los Presupuestos de 2018 para combatir la violencia de género pic.twitter.com/wsXPI4y7eb — mikel ormazabal (@mikelormazabal) 16 de mayo de 2018

Las marchas también se están desarrollando en ciudades como San Sebastián, donde medio centenar de personas se han concentrado junto al Ayuntamiento. “Vuestros recortes nos matan”, “No falta dinero, falta voluntad” , han sido alguna de las consignas que se han gritado durante la protesta. La vicepresidenta del Consejo de Igualdad del Consistorio donostiarra, Arantxa Campos, ha criticado además que no incluir ninguna partida para combatir la violencia machista es “un contrasentido”: “se están riendo de las mujeres y de las muertas, ha dicho Campos durante la concentración. Entre los asistentes figuraban representantes políticos del PSE, Irabazi y Ezker Batua.

En Barcelona, han sido medio millar de personas las que han salido a la calle esta tarde convocadas por asociaciones y entidades feministas y los sindicatos UGT y CCOO. La manifestación, que ha arrancado a las 19.00 horas en la plaza Universidad y tiene previsto terminar en el Arco de Triunfo, está encabezada por una pancarta con el lema: "Contra la injusticia patriarcal, autodefensa feminista".

La secretaria de Mujeres, Diversidades y Políticas LGTBI de CCOO, Alba García, que participa en la marcha, ha explicado que piden "que el Estado cumpla lo que prometió, que destinaría 200 millones de euros cada año en la lucha contra la violencia machista, y este año solo ha destinado 80 millones en los presupuestos del Estado, por lo tanto, ha incumplido con el Pacto de Estado ". Los manifestantes, la mayoría mujeres, corean lemas como "Basta de violencia contra las mujeres" y "fuera, fuera, fuera, la injusticia patriarcal", al tiempo que también han reivindicado que se revoque la sentencia de la Manada.

Arranca la manifestación feminista en Barcelona. La abre el grupo de @percudona. La marcha, simultánea en varias ciudades, exige al Gobierno los 200 millones prometidos del plan contra la violencia de género https://t.co/sbsNYVGhSV pic.twitter.com/Rwjqu0O5qJ — Rebeca Carranco (@RebecaCarranco) 16 de mayo de 2018

En Valencia, unas 400 personas han respondido a la convocatoria en la plaza del Ayuntamiento. Entre ellas Carmen Tejedo y Ana Navarro, que han acudido, sobre todo, porque el día en que se convocaron concentraciones por la manifestación de La Manada no pudieron asistir, y tenían esa espina clavada. “No puede haber un pacto contra la violencia machista ni un compromiso si el Gobierno no pone dinero”, añade Anabel Forte. “La educación de los niños, la formación de los jueces, la protección de las mujeres... Para todo eso hace falta dinero. Recortar de esta manera y luego ponerse el lazo morado no tiene sentido”.

"Sobran razones, falta dinero", "Rajoy nos ha estafado con el Pacto de Estado" o "Pacto de Estado incumplido por el patriarcado" han sido algunas de las consignas entonadas por unas 250 personas durante la protesta frente a la Subdelegación del Gobierno en Sevilla, situada en la plaza de España. "Es una burla la manera en la que el Estado trata a las mujeres y sus vidas. "La ausencia de estos recursos repercute directamente a la atención a las víctimas e impide prevenir, educar, sensibilizar, intervenir y acompañar a las mujeres a poner las denuncias", declara Antonia Ávalos, presidenta de la asociación Mujeres supervivientes de Sevilla. "Este trabajo lo hacemos las ONG con unos niveles de precariedad vergonzosos. Cuesta mucho trabajo y mucha energía sacar fuerzas para rehacer las vidas", añade Ávalos, que considera el movimiento surgido tras el 8M como un hito que les ha cargado de esperanza para continuar la lucha feminista.

Algo más de 1.500 personas se han reunido en Granada, encabezados por Mar Chambó y Herminio Contreras, padres de María del Mar, la joven de 21 años muerta de un disparo de su novio hace menos de una semana en un campo de tiro. "No estamos todas, nos falta Mar" ha sido uno de los gritos más coreados en el recorrido

Performance en la protesta de Madrid para exigir el presupuesto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género: "Rajoy, tolero, nos quitas el dinero", gritan en el arranque #16Mayo pic.twitter.com/z7cwIUFTb2 — Pilar Álvarez (@pilaralvarezm) 16 de mayo de 2018

Con información de Pilar Álvarez, Mikel Ormazábal, Rebeca Carranco, Ángeles Lucas, Ignacio Zafra y Javier Arroyo.