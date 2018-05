El PSOE propondrá en el Congreso modificar el delito de rebelión para “adecuarlo” al secesionismo catalán

El PSOE llevará al Congreso una propuesta de modificación del delito de rebelión en el Código Penal para "adecuarlo a la España del siglo XXI, de 2018", en palabras de Pedro Sánchez, con el objetivo de un mejor encaje de las conductas del separatismo catalán. La propuesta legislativa busca "actualizar este delito a hechos que eran inimaginables hace años", ha explicado el líder del PSOE, esto es, que representantes públicos utilicen su posición "al frente de instituciones para subvertir el orden constitucional".

“Estamos trabajando en una modificación del Código Penal. Es evidente que el delito de rebelión tal y como está tipificado en el año 1995 no corresponde al tipo de rebelión que se ha sufrido durante estos últimos meses. Tenemos que defender el bien jurídico que es la Constitución, frente a responsables públicos que están valiéndose de su institución y su posición política para violentar el orden constitucional”, ha manifestado Sánchez.

El tipo penal de rebelión, tal y como está redactado, "está vinculado a golpes militares", ha considerado el líder socialista. Por lo tanto se hace necesario modificarlo para un mejor encaje de los delitos en los que ha incurrido el separatismo catalán estos meses. Por el delito de rebelión actual el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha procesado a los líderes del Procés. "No queremos inmiscuirnos en la instrucción del juez Llarena", ha apostillado Sánchez, "pero desde el punto de vista del legislador es evidente que tenemos que actualizar este delito a hechos que eran inimaginables hace años". En todo caso, una eventual modificación del tipo de rebelión en los próximos meses no afectaría a los ya encausados por el Procés, ya que su aplicación no podría ser retroactiva.

El líder socialista ha sugerido que ha compartido esta iniciativa con el Gobierno, ya que ha avanzado que si el Ejecutivo presenta esa modificación del Código Penal, el PSOE también la apoyará. Pero si el Gobierno no lo considera oportuno, serán los socialistas los que tomen la iniciativa.

Tras reunirse este martes en La Moncloa Pedro Sánchez y Mariano Rajoy, el Gobierno y el PSOE anunciaron un acuerdo para volver a actuar conjuntamente en defensa del orden constitucional si el nuevo Govern vuelve a quebrar la legalidad. El líder socialista ha reconocido este miércoles que en una nueva aplicación del artículo 155 en Cataluña se "contemplarían todos los escenarios", incluido el control de los Mossos y la intervención en TV3.