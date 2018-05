La Guardia Civil investiga una agresión sexual a una menor en Seseña

La Guardia Civil está investigando una denuncia presentada en Seseña (Toledo) por una presunta agresión sexual a una menor de edad en un parque de esta localidad. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha han confirmado que se está investigando una denuncia de esta agresión sexual, aunque no han dado más detalles de la afectada ni del suceso.

Por su parte, fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha han explicado que a las 11.37 de ayer lunes se recibió un aviso por una agresión a una menor, de 17 años, en un parque de Seseña Nuevo —uno de los cinco núcleos de población de este municipio, próximo a Madrid, con una población de 4.800 habitantes—.

Las mismas fuentes han señalado que hasta el lugar fueron enviados agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Seseña, así como un médico de urgencias y una ambulancia. La joven fue trasladada al hospital para someterla a reconocimiento médico y forense.

Según OKDiario, la agresión se produjo a primera hora del lunes cuando la víctima acudía al instituto. Un hombre la abordó aprovechando que no había testigos cerca y la arrastró hasta un descampado cercano donde consumó la agresión sexual. "Has tenido suerte porque no te has resistido", le dijo, antes de dejarla en libertad, según el mismo diario.

La Guardia Civil está revisando el listado de agresores sexuales con antecedentes que residan cerca de la localidad y los presos por delitos similares con permisos durante estos días, además de revisar las cámaras de seguridad de la zona. La juez ha decretado el secreto de sumario.