Un intersexual, reina de las fiestas

Se llama Zero, es estudiante de Psicología de 26 años y un activista del colectivo LGTBI. Se declara pansexual e intersexual y acaba de presentarse a reina de las fiestas de Moncada –un municipio valenciano de unos 22.000 habitantes a pocos kilómetros de Valencia– con la intención de remover mentalidades. “No me considero totalmente ni un hombre ni una mujer. La pansexualidad es una orientación sexual; es como una persona bisexual que se siente atraída sexual, emocional y relacionalmente por hombres, mujeres e intergénero”, explica el joven valenciano.

“Quería hacer una campaña de visibilización y normalización del LGTBI para esos niños y niñas que lo pasan mal en el colegio como me sucedió a mí de pequeño. Es preciso que todo el mundo se dé cuenta de que la diversidad es amplia, más de lo que la mayoría cree”, subraya Zero. “La identidad de género, su expresión, es lo que permite a cada uno ser libre de llevarlo como realmente se sienta, que ya no esté cohibido ni tenga problemas, ni tampoco le señalen por la calle. Hay que normalizar esta situación desde todos los campos posibles”, añade.

El joven se presentó para el puesto con el propósito de dar visibilidad al colectivo y darle a las fiestas de Moncada, que son en septiembre, un poco de “prodiversidad”, y lo está consiguiendo a juzgar por el eco social que ha alcanzado con su inscripción el pasado 7 de mayo, como candidato a reina de las fiestas, puesto para el que las bases actuales hablan de “señoritas” que tengan estudios de secundaria o superiores. El plazo para presentarse acabó el 11 de mayo por lo que ahora quedan las entrevistas de selección.

El puesto de reina de las fiestas es una tradición arraigada en Moncada, y en la mayoría de municipios españoles, que a juicio de Zero, es “machista y cosifica a las mujeres”.

“Estoy consiguiendo mis dos objetivos más que de sobra”, valora Zero, a quien el 99% de la gente que se ha dirigido a él le ha brindado su apoyo, aunque también ha recibido algún ataque personal de carácter homófobo. Algunas críticas, que ha considerado “constructivas y lógicas” se refieren a que su tirón mediático le sitúa en ventaja respecto a otras candidatas al puesto. Ya ha dicho en Facebook que “si en algún momento se da ese escenario", se echaría a un lado y se presentaría de nuevo el año que viene.

No es oficial pero Zero asegura que la mayoría de la corporación municipal de Moncada, presidida por una alcaldesa del PSOE, está de acuerdo con el cambio de bases con los requisitos para representar al municipio durante sus fiestas. “Todos se han manifestado a favor de que las fiestas sean más inclusivas y justas”, apostilla.

Ha abierto una cuenta en Instagram para tratar temas del activismo de género, que es lo que le preocupa, y que se llama @activismodegenero, e insiste en que cuando llegue la entrevista valorará continuar o hacerse a un lado.

Este estudiante universitario opina que se ha hecho mucho camino y ahora el colectivo LGTBI está mejor que antes. “Hemos pasado de escondernos nosotros a que la gente homófoba deba de tener cuidado en sus manifestaciones”, considera. Al fin y al cabo, Zero se proponía una campaña para visibilizar el intergénero y ahí está. El debate está abierto en Moncada y en otros lugares de España.