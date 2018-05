Rajoy se cita en La Moncloa con Sánchez y Rivera para analizar la investidura de Torra

Mariano Rajoy en el acto de imposicioón de las Cruces de la Orden Civil Alfonso X. JULIÁN ROJAS / VÍDEO: QUALITY

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se reunirá este martes en La Moncloa con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y se citará el jueves con el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera. Tras la investidura del independentista Quim Torra como nuevo presidente de la Generalitat, los líderes de los tres partidos que impulsaron la intervención de Cataluña en aplicación del artículo 155 analizarán la situación de esta Comunidad Autónoma e intentarán reconstruir una alianza dañada por las críticas de Rivera a Rajoy. Aunque el jefe del Ejecutivo ha llamado este martes a "la mesura" y ha desaconsejado "la ansiedad", advirtiendo de que juzgará al nuevo president por sus hechos y no por sus palabras, la máxima preocupación se justifica por el discurso rupturista del político de Junts per Catalunya. Y de ello quiere hablar Rajoy con Sánchez y Rivera.

El líder de Ciudadanos insiste en prorrogar la actual intervención, ampliándola incluso al control de los medios de comunicación públicos, ante el proyecto abiertamente rupturista que patrocina Torra en representación de Carles Puigdemont. Sin embargo, el Gobierno recuerda que el acuerdo alcanzado en el Senado establece que la intervención de la autonomía catalana dejará de estar en vigor cuando el president forme el nuevo Govern y sus consejeros tomen posesión de sus carteras. Una circunstancia, advierten en La Moncloa, que nada tiene que ver con la actitud vigilante que adoptará el Ejecutivo: cualquier ilegalidad de los independentistas será contestada inmediatamente. Nadie descarta que haya que aplicar de nuevo el artículo 155 en Cataluña.

“Lo que he escuchado a lo largo de las últimas horas no me ha gustado, pero como ya he señalado voy a juzgar los hechos”, ha recordado Rajoy este lunes, tras un acto en Segovia. “De cara al futuro vamos a apostar por el entendimiento y la concordia”, ha añadido el presidente del Gobierno. “De la misma manera que digo esto, y lo digo porque lo siento, garantizo que la ley, la Constitución española y el resto del ordenamiento jurídico se van a cumplir. Creo que es bueno, para que nadie se llame a engaño, que haga esta afirmación”, ha seguido. Y ha lanzado un mensaje que ha parecido dirigido tanto a Torra como a Rivera: “Quiero apelar a la mesura, a la tranquilidad y a dejar de un lado la ansiedad, que no resuelve nada y no es lo que en estos momentos deben tener las personas para abordar una situación tan compleja como esta”.

Sánchez acude a la reunión de este martes dispuesto a respaldar un nuevo artículo 155 si es necesario en caso de que el Govern vuelva a quebrar la legalidad. El PSOE avisa de que la intervención es más fácil ahora que la vez anterior, cuando el Ejecutivo del PP y los socialistas tardaron en negociar los detalles de la misma.

Aunque haría falta una nueva negociación y tramitación del 155, recuerdan en la dirección socialista, en esta ocasión el proceso podría ser mucho más rápido. “La primera vez que pones en marcha el artículo 155 lleva muchas prevenciones, ahora ya hemos pasado por esa experiencia. Cuesta más la primera vez que la segunda”, ha avisado el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. “Volver a colaborar o ratificar la respuesta constitucional no nos constituye ningún esfuerzo”, ha advertido el número tres del PSOE.

En todo caso, la respuesta constitucional a un nuevo quebrantamiento de la ley por parte del nuevo Govern, que en el PSOE no se da por segura, debe ser “serena y desprovista de cualquier ataque de histeria”, señalan los socialistas en referencia a la posición política de Ciudadanos.

Además de la disposición al respaldo del mecanismo constitucional, Pedro Sánchez pedirá mañana a Mariano Rajoy que tenga iniciativa política. “Las posiciones absolutamente duras de excepcionalidad no pueden servir. Algún proyecto se tiene que tener para Cataluña”, reclaman en la cúpula del PSOE.

La dirección de Podemos no ha recibido aún llamada alguna para que Pablo Iglesias acuda a La Moncloa a analizar la situación de Cataluña con Rajoy, informa José Marcos.