Las periodistas de RTVE, a la vanguardia contra la manipulación en el ente público

Los trabajadores de RTVE iniciaron el 27 de abril una oleada de protestas por la paralización en el Congreso y el Senado del proceso para la renovación del presidente y del consejo de administración de la compañía. Querían “recuperar la independencia de la corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos”. Desde el primer día, la protesta estuvo ampliamente impulsada por las profesionales del ente público que escriben desde una cuenta de Twitter, @mujeresRTVE, nacida con la movilización del 8 de Marzo. “Nos adherimos al manifiesto de Las Periodistas Paramos [un texto promovido por mujeres de los medios de comunicación para respaldar la huelga] y organizamos un chat para quedar ese día”, señala Carolina Pecharromán, periodista en Madrid Canal 24 horas y una de las portavoces. Añade que, tras esa protesta, las profesionales de RTVE decidieron seguir colaborando.

“Estábamos cerca de un momento decisivo, un concurso para renovar la cúpula directiva de la corporación y con posibilidades de tener un consejo paritario por primera vez, quizá hasta una presidenta”. Pero el PP bloqueó las negociaciones del Congreso y del Senado. Y ellas se pusieron en marcha, compartiendo desde las redes ejemplos de malas prácticas con la etiqueta #asisemanipula.

“Somos mujeres con vivencias muy diferentes, de distintas edades y procedencias geográficas, es un movimiento muy transversal”, añade Pecharromán, que asegura que cuando se desbloquee la negociación seguirán trabajando juntas para mejorar cifras como la de la brecha salarial en RTVE, del 7%, o la escasa presencia de mujeres directivas (27%).

Otro ámbito en el que se están moviendo las cosas es el del derecho. “Quizá no nos hubiéramos sentido tan ofendidas si esta sentencia no hubiera surgido después del 8 de Marzo, en plena efervescencia. Es el momento el que nos ha hecho decir que no aguantamos, el momento es muy importante”, valora Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid. Es una de las firmantes de las cartas de protesta colectiva que impulsaron casi todas las catedráticas de Penal para que la comisión de expertos penalistas a la que el ministro Rafael Catalá encomendó estudiar una posible reforma de los delitos sexuales tras la sentencia de La Manada fuera paritaria.

Casi todas las catedráticas (en total suman una treintena) se negaron a incorporarse de forma puntual a ese grupo, formado solo por varones, y reclamaron que en su composición equilibre la presencia de ambos sexos. Era la primera vez, asegura Martínez Escamilla, que se unían todas en una reivindicación: “Ni siquiera pensamos lo mismo a nivel ideológico, pero el género nos une”, añade. “El contexto actual nos hace ser más conscientes, tanto a nosotras como a los hombres, de las actitudes machistas y del machismo institucional”.