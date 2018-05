Rajoy advierte de que volverá a aplicar el artículo 155 en Cataluña si Torra no cumple la ley

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha advertido de que la aplicación del artículo 155 en Cataluña se ha convertido en un "precedente" para el futuro si el nuevo Govern vuelve a incumplir la ley. El jefe del Ejecutivo ha lanzado este mensaje la víspera de la primera votación de investidura de Joaquim Torra como presidente de la Generalitat, que supondrá el fin de la intervención de la autonomía catalana cuando tenga éxito, previsiblemente en la segunda votación, programada para el lunes. Rajoy, que no ha mencionado al candidato, ha dejado claro que el 155 es hoy "un procedimiento que quedará para el futuro si fuera necesario", y que España "es hoy un país más fuerte" porque ha demostrado que no tolerará ningún ataque a la democracia.

"Es necesario que el Parlament elija a un presidente legal, que se ponga en su sitio y gobierne con normalidad. Es necesario que se imponga la sensatez, el sentido común y la legalidad", ha subrayado el presidente del Gobierno durante su discurso en el 150 aniversario del Diario de Cádiz. "Hace falta un presidente que saque a Cataluña de la excepcionalidad, garantice la convivencia y gobierne para todos". Mientras no se constituya un nuevo gobierno, el 155 seguirá en vigor como respuesta al "mayor desafío" que ha afrontado el país, el "ataque" a la soberanía nacional que ha supuesto el reto independentista catalán.

Mantener la unidad

El jefe del Ejecutivo ha aprovechado también su intervención para comprometerse a mantener el consenso con el PSOE y con Ciudadanos con el que se aprobó la aplicación del 155. "Tomamos una decisión juntos y haré cuanto esté en mis manos para mantener ese consenso, aunque eso me obligue a tener que no decir algunas cosas", ha subrayado Rajoy tras ver cómo Rivera daba por roto el acuerdo el miércoles, criticando al Gobierno por no recurrir que Carles Puigdemont y Toni Comín puedan votar a distancia en la investidura pese a haber huido al extranjero de la acción de la justicia española.

Precisamente, el líder de Ciudadanos ha llamado a mantener la unidad entre los tres partidos para hacer frente al desafío independentista. "Hoy, con más razón, con la propuesta de Torra no podemos levantar el pie de la Constitución ni mirar hacia otro lado", ha dicho Rivera en el Congreso tras lamentar que Carles Puigdemont haya designado para sucederle a una persona "más radical" que él, "xenófoba" y que no respeta a la mayoría de los catalanes.

Así el presidente de Ciudadanos ha pedido que su partido, el PP y el PSOE sigan aplicando "juntos" el artículo 155. La intervención arbitrada al amparo de esta previsión constitucional decaerá en cuanto haya gobierno en Cataluña, tal y como recoge el acuerdo aprobado por el Senado. Sin embargo, nada impide que el Gobierno vuelva a acudir a la Cámara Alta para aplicar de nuevo el artículo 155 en Cataluña si el nuevo Govern comete alguna ilegalidad.