El PP prioriza Andalucía para frenar el auge de Ciudadanos

Dirigentes del PP reclaman que la formación conservadora se concentre en las elecciones de Andalucía (previstas para marzo de 2019) para frenar el auge de Ciudadanos antes de los próximos comicios locales, regionales y europeos (mayo de 2019). Tras quedar por detrás del partido de Albert Rivera en la cita electoral celebrada en Cataluña en 2017, la formación de Mariano Rajoy no puede permitirse un segundo sorpasso a solo unas semanas de que toda España acuda a las urnas, subrayan fuentes de la dirección nacional. Por eso el PP ya ha movilizado al partido nombrando a los candidatos de las principales ciudades andaluzas y ha multiplicado la presencia de su líder en la Comunidad, con visitas a Sevilla, Córdoba, Marbella, Cádiz o Jerez.

"Todo está muy complicado, pero sigue dependiendo de nosotros. Si no nos equivocamos en el análisis del escenario, se puede remontar todo. Y ese escenario es Andalucía, que es donde habrá primero elecciones", argumentó una fuente de la dirección nacional. "No hay elecciones generales. El rival no se llama Albert Rivera. El rival se llama Susana Díaz, del PSOE, y Ciudadanos allí juega en su equipo", añadió sobre el acuerdo de investidura que une desde 2015 a estos dos partidos. Y subrayó: "Hay que empezar a pelear pueblo a pueblo en Andalucía, que es donde ahora se juega la partida. Si quedamos por delante de Ciudadanos, Ciudadanos se ha acabado. Y si Ciudadanos nos adelanta, estamos muertos para las municipales y autonómicas".

En diciembre de 2017, Ciudadanos ganó las elecciones autonómicas de Cataluña, en las que logró 36 diputados y vio cómo el PP se hundía hasta los cuatro. Ese resultado supuso un cataclismo para la formación conservadora. Y sus dirigentes activaron inmediatamente un plan de contención de daños.

Primero, explicaron el resultado a través de las circunstancias excepcionales que se viven en Cataluña: Ciudadanos, un partido catalán, había sabido concentrar el voto útil contra el independentismo. Luego, señalaron las virtudes de Inés Arrimadas como candidata. Y, finalmente, intentaron describir ese balance como un fenómeno estrictamente catalán, argumentando que Ciudadanos no sería hegemónico en ninguna otra circunscripción.

Eso es lo que se juega el PP en Andalucía. Quedar por detrás del PSOE y de Ciudadanos, como predijo en febrero el Estudio General de Opinión Pública de Andalucía, acabaría con el efecto líder que siempre ha beneficiado al PP en las elecciones. Por eso Rajoy ha multiplicado su presencia en esta Comunidad, trasladando la convención nacional del partido a Sevilla y celebrando actos en Córdoba, Marbella, Cádiz y Jerez solo en los dos últimos meses. Por eso los únicos candidatos que ha designado su partido son los de las principales ciudades andaluzas, en las que tienen la misión de activar a las bases. Y por eso Juanma Moreno Bonilla, el líder andaluz del PP, lleva meses preparando a su formación por si Susana Díaz decide adelantar los comicios a finales de 2018.

“Pensamos que puede haber adelanto electoral por comentarios que se pueden oir en el entorno del Gobierno andaluz”, explicó un dirigente que cuenta con la confianza de Rajoy. “Pero tenemos claro que la decisión la tomará Susana Díaz en función de lo que más le interese”.

"El PP de Andalucía tiene 160.000 afiliados y 200 alcaldes. Y esa fuerza hay que ponerla a jugar", dice una fuente del PP andaluz, que pondrá el acento sobre una circunstancia excepcional: Ciudadanos firmó en Andalucía el único pacto de investidura que le une con el PSOE, que gobierna esta Autonomía desde hace 40 años (el resto de acuerdos de Rivera son con el partido de Rajoy). "Nombrar a los candidatos implica y tensiona al partido, involucra a todo el mundo. Hace que el PP sea más consciente de su fuerza", añadió este interlocutor.

"Lo que se ha hecho en Andalucía debería ser un ejemplo para toda España", explicó un diputado de larga trayectoria en el PP. "Ponerle cara y ojos a las candidaturas moviliza a todo el partido. Hacerlo en todos lados permitiría que viéramos dónde estamos, y activaría todas las estructuras", siguió. "En Madrid, por ejemplo, el PSOE tiene a Ángel Gabilondo, Podemos a Iñigo Errejón... y nosotros, ¿a quién?", lamentó.

"Es importante que esta vez no nos retrasemos con las candidaturas, sacar a los candidatos a jugar cuanto antes, en toda España, incluyendo a los de las elecciones europeas", coincidió un dirigente nacional, que apuntó al interés por volver a Europa del ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, y del de Exteriores, Alfonso Dastis. "Y también hay que dar un impulso político desde el partido".

En la dirección nacional no hay unanimidad sobre la necesidad de nombrar ya a los principales candidatos de toda España. Otros integrantes del organismo señalan que ningún otro partido ha dado ese paso. Y argumentan que a Ciudadanos no le está impulsando en los distintos territorios su líder regional, sino la fortaleza de la marca. Dirigentes nacionales lamentan que la conjunción del desgaste de las siglas del PP con la fortaleza de las de Ciudadanos haya llevado a que Rivera ni siquiera necesite iniciar el proceso de primarias para elegir sus candidatos porque no lo necesita. La marca del rival, señalan, es tan fuerte que el partido está disparado en las encuestas sin haber designado a sus cabeza de lista, lo que no hará hasta enero.

Para contrarrestar que la marca del PP actúa como un lastre, los dirigentes consultados coinciden en que la nominación de candidatos no puede retrasarse tanto como en 2015. Y también están de acuerdo en un diagnóstico: Rajoy necesita lograr en Andalucía un punto de inflexión frente a Rivera.