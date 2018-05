El PP vasco advierte a Urkullu de que le retirará su apoyo si se radicaliza

El lehendakari no se mueve de sus palabras: el derecho a decidir habrá que ejercerlo después de llegar a un acuerdo en Euskadi y con un procedimiento legal y pactado con el Estado. Íñigo Urkullu ha respondido este viernes en el pleno de control sobre ese asunto, tanto a EH Bildu como al PP. La izquierda abertzale está inquieta por la moderación del lehendakari en la interpretación del derecho a decidir, mientras que el PP le ha mostrado su preocupación por la "propuesta soberanista" que su partido ha presentado esta semana como preámbulo del nuevo Estatuto en la Ponencia de Autogobierno.

El presidente de los populares, Alfonso Alonso, le ha advertido de que en caso de seguir por esa línea el PP le retirará su apoyo. PNV y PSE disponen de 37 escaños de los 38 que les proporcionaría la mayoría aritmética. El PP vasco les ha proporcionado estabilidad con su apoyo a los presupuestos autonómicos. "Usted tiene una responsabilidad" le ha recordado Alonso desde la tribuna. "Le pido que retire esa propuesta (de preámbulo), que no es legal y que no puede llevar a ningún consenso. Quiero decirle que tanto empeño en el derecho a decidir, puede correr el riesgo de que acaben por perder la capacidad de decisión que tienen ahora".

Si Urkullu le ha sugerido a la izquierda abertzale que "hace un uso perverso del derecho a decidir", el debate con Alonso, ha sido contundente, pero de guante blanco. Urkullu le ha pedido "con afecto también", que no sea "agorero de un apocalipsis que no se cree ni usted mismo". Para Urkullu "el derecho a decidir es un principio básico" para los nacionalistas y para él en particular, pero le ha tranquilizado asegurando que "en relación al Estado, lo que buscamos es decidir de forma legal y pactada". La polémica sobre el preámbulo, en el que el PNV desliza que el sujeto político es Euskalherria, -incluye no solo a las provincias vascofrancesas, sino a Navarra-, está produciéndose además en vísperas de que se constituya un gobierno en Cataluña y, en consecuencia, se levante el artículo 155 de la Constitución que intervino la Generalitat.

Una situación que lanzará las conversaciones entre el PNV y el PP y entre los gobiernos vasco y central las próximas semanas, con el objetivo de facilitar el apoyo del PNV a los presupuestos de 2018. A la preocupación de los populares sobre el camino que elegirá el PNV cuando entren en colisión las "demandas mayoritarias" de una sociedad, y el principio de legalidad, el lehendakari ha explicado que "en las sociedades avanzadas uno y otro van de la mano. Si una mayoría democrática decide cambiar la ley, ¿por qué no va a ser posible?", se ha preguntado. "Contribuya a un acuerdo responsable. Habla de tormentas, estamos en primavera, afrontemos este asunto en la Ponencia de Autogobierno en sintonía con la estación en la que estamos", le ha pedido.

Urkullu le ha explicado que la capacidad de pactar consultas se basa en aplicar el mismo procedimiento que se utilizó en 1979 con el Estatuto de Autonomía. "Pedimos que se nos reconozca la facultad de consultar a la sociedad vasca, incluso para conocer también la posición de la ciudadanía sobre un nuevo marco de relación con el Estado. El respeto a la voluntad popular tiene que encontrar un cauce de comunicación y de entronque en el ordenamiento jurídico", ha dicho.

La izquierda abertzale, que ha copiado prácticamente la propuesta del PNV para el preámbulo para facilitar su objetivo de acumular fuerzas soberanistas, cree que el lehendakari, con el apoyo del PSE-EE con quien gobierna, "enmienda" su propio programa electoral. Su portavoz, Maddalen Iriarte le ha recordado que "en esta Cámara se aprobó el derecho a decidir. Y ahora a la vista de la alarma que está creando ese asunto usted trata de enmendarse a sí mismo. Quizás a su gobierno no le crea malestar, y tampoco en el bloque del 155 y trae tranquilidad a su gobierno, pero no sé si lo comparte su partido. A nosotros sus palabras nos crean preocupación", le ha trasladado. Urkullu, tras recordar a EH Bildu que hace un uso "perverso" del derecho a decidir, ha dicho a su portavoz que Euskadi es una "sociedad plural" en la que "decidir hoy es codecidir", pero "con un procedimiento legal y pactado".