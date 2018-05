La magia del carnaval de Nueva Orleans atrapa las calles de Burriana durante tres días

Separadas por más de 8.000 kilómetros pero unidas por la música. La ciudad de Burriana (Castellón), transforma sus calles desde este viernes y hasta el domingo 13 de mayo en una extensión de la estadounidense Nueva Orleans. El festival de música negra y brass bands Maig di Gras, que impulsa la asociación Soul Explosion, afronta la tercera edición. El certamen toma tierra en Burriana tras una mini gira de presentación que le ha llevado a recorrer Barcelona, Pamplona, Andalucía, Valencia y Castellón y hasta a saltar fronteras, con Lisboa (Portugal) como destino promocional.

El evento se inspira en la música, la cultura y el espíritu de la ciudad sureña de Estados Unidos y su celebración más icónica, el carnaval. Ese Mardi Gras del que el festival burrianense saca su nombre, tras un giro en valenciano, y con el que rinde homenaje a su ciudad hermana a orillas del Misisipi durante tres jornadas. Una ciudad, Nueva Orleans, convertida en la piedra rosetta para entender el nacimiento de la música negra, su evolución y su expansión por todo el mundo.

El epicentro festivalero del Maig di Gras será la plaza Mayor de Burriana. La base de un certamen al aire libre, gratuito y abierto a todo tipo de públicos con un objetivo claro: "vivir la música en la calle", explican sus directores Ferran Calatayud, Merche Vidal y Vicent Aleixandre. Desde aquí se ramificará un programa repleto de conciertos, desfiles —con las sonoras brass bands al frente— y hasta un concurso de paraguas decorados (al estilo Nueva Orleans).

La participación de las brass bands imprimen idiosincrasia al Maig di Gras. Estas orquestas compuestas principalmente por instrumentos de viento, activas sobre todo en la ciudad de Nueva Orleans y en otras zonas del sur de Estados Unidos, se formaron durante la primera mitad del siglo XVIII cuando se suavizó la prohibición que impedía a los afroamericanos poseer instrumentos musicales de origen europeo, como la trompeta o corneta, el clarinete o el trombón, recuerdan los promotores del festival burrianense.

Estas formaciones solían emerger en la ciudad criolla en bodas, picnics y funerales, procesiones religiosas y ceremonias paganas. También eran elementos indisociables del Mardi Gras y sus fiestas al aire libre, con esa característica fusión entre el estilo europeo de bandas militares y el folk africano que trajeron los esclavos. En este apartado la agenda del Maig di Gras de Burriana recibirá a los navarros Broken Brothers Brass Band y los catalanes Always Drinking Marching Band. Dos formaciones que acumulan reconocimiento de público y crítica y una sólida trayectoria en festivales nacionales e internacionales y que durante tres días desfilarán por las calles como embajadoras del peculiar estilo y tradición de las bandas pioneras nacidas a orillas del Misisipi.

Ellas, las brass bands, darán pie en Burriana a otra de las señas de identidad del Maig di Gras: la denominada Second Line, que traerá la iconoclasta imagen de bailes y colorido de los carnavales sureños. La Second Line o segunda línea hace referencia a los jóvenes que seguían espontáneamente a las bandas —en primera línea—, bailando y saltando, ataviados muchas veces con sombrillas y pañuelos que ondeaban en el aire. Por ello, la organización del certamen burrianense ha preparado también este año un concurso de paraguas decorados al estilo del carnavalero Mardi Gras.

Además de las bandas de calle, en el escenario principal —a las puertas de la casa consistorial— actuarán entre el viernes y el domingo una decena de formaciones, que se suman a las jam sessions previstas en el pub Naraniga. Así, en este epicentro festivalero actuarán la pamplonica Broken Brothers Brass Band, referente en la península dentro de la música exportada desde Nueva Orleans; los madrileños Zulu Men; Always Drinking Marching Band (Barcelona); la banda valenciana Los Fabulosos Blueshakers, con una variada coctelera de sonidos en la que prima la esencia blues y rhythm n’blues; los burrianenses Swing di Gras; la voz rapeada pautada con sonidos negros de Calmoso & The BlackFang; el veterano bluesman Meter Mano Rara, que regresa por tercer año para demostrar cómo se construye y cómo se toca una guitarra; Mind In Black Organ Trío y Borriana Big Band.

El Maig di Gras tiene también como objetivo implicar a colectivos artísticos de la localidad y crear alianzas con otros de otras poblaciones para ir desarrollando actos que retroalimenten la vida y la cultura local. De ahí nace la idea de poner en marcha una exposición fotográfica colectiva sobre las dos ediciones ya celebradas, así como proyecciones dentro del ciclo Petit Cinema que se desarrolla en el Naraniga, introduciendo un acento formativo a través de la novedosa fórmula master class, como la que impartirán los componentes de Broken Brothers Brass Band el sábado 12 de mayo a las 16.00 horas en el Centre Rafael Martí de Viciana. Una clase teórico-práctica en la que además de mostrar en vivo diferentes aspectos de la música de Nueva Orleans se irá explicando su historia y sentido.

Para seguir sumando alicientes, el Maig di Gras contará con una pequeña feria gastronómica con food trucks, una sesión de baile swing y lindy hop a cargo de la Asociación Cultural Swing i Au Castelló, exposiciones y talleres de danzas, juegos y construcción de guitarras para los más pequeños.