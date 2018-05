Sánchez: “No necesitamos aprovechateguis ni amarrateguis”

Pedro Sánchez en Londres. ANGELES RODENAS (EFE) / VÍDEO: EUROPA PRESS

El secretario general del PSOE ha terciado en la disputa entre Mariano Rajoy y Albert Rivera a cuenta de la aplicación del 155 en Cataluña para cuestionar un enfrentamiento que juzga de irresponsable y pedir a ambos dirigentes que mantengan la unidad de los constitucionalistas ante el desafío independentista. Pedro Sánchez ha confirmado su apoyo al Gobierno ante la crisis territorial y ha afeado a los líderes de PP y Ciudadanos su comportamiento. "No necesitamos aprovechateguis ni amarrateguis, sino sentido común, unidad y responsabilidad", ha defendido desde Soria.

Después de que el presidente del Gobierno llamara ayer a Rivera aprovechategui, término coloquial vasco que refiere a un ventajista, Sánchez ha utilizado un término futbolístico para referirse a Rajoy, amarrategui, que se usa para describir a equipos muy defensivos, que no arriesgan nada, para subrayar la inacción del presidente. El jefe del Ejecutivo ha reconocido precisamente hoy en Antena 3 que su estrategia a veces pasa por esa inactividad. "A veces en la vida lo más difícil es no moverse", ha defendido esta mañana Rajoy.

"La aplicación del 155 es para defender la soberanía nacional. Los ciudadanos nos quieren unidos. El PSOE va a estar ahí, si las derechas se quieren enredar, que se enreden", ha argumentado Sánchez. La leatad del PSOE no es con el Gobierno, sino con el Estado, defiende el líder socialista, que también es crítico con el Ejecutivo porque durante la legislatura no ha afrontado el problema y a cambio "no ha hecho más que confrontar territorialmente con Cataluña".

Pero el líder del PSOE es especialmente crítico con Rivera, a quien ha advertido que sus cambios de posición —al anunciar ayer de forma repentina que retiraba su apoyo al Gobierno en aplicación del 155 en Cataluña— pueden pasarle factura. "Hay que ser de fiar, no se pueden dar bandazos", le ha alertado.

El secretario general del PSOE sí mantiene una interlocución con el presidente del Gobierno sobre la crisis territorial, después de que ambos pactaran conjuntamente los extremos de la intervención del 155 el pasado otoño.