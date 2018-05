Los estudiantes salen a la calle para protestar contra la sentencia de La Manada

Los estudiantes de institutos y universidades de toda España están llamados este jueves a la huelga en protesta contra la "escandalosa sentencia" de la Audiencia de Navarra a los cinco miembros de La Manada, condenados a nueve años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual, pero absueltos del delito de agresión sexual del que habían sido acusados. La convocatoria, del Sindicato de Estudiantes y la plataforma feminista Libres y Combativas, también incluye más de 40 concentraciones en ciudades y localidades de todo el país. Este mediodía, cientos de jóvenes se han manifestado en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia. Critican una "justicia machista que ampara y protege a violadores", según ha explicado la secretaria general del sindicato, Ana García.

"Por eso hacemos un llamamiento a parar las aulas y dar una respuesta contundente por parte de la juventud", ha expuesto García. En Madrid, la concentración ha partido este jueves a las 12.00 de la Puerta del Sol hasta el Ministerio de Justicia para protestar por la sentencia, que desde que se hizo pública ha desatado una ola de indignación, sacando a miles de personas a la calle. Cientos de estudiantes, la mayoría mujeres, han secundado la convocatoria y han coreado lemas como "fuera machistas de los juzgados". Con una gran pancarta en la que leía "No es abuso, es violación. Nosotras sí te creemos", han proclamado otras consignas como "Justicia de mierda, la estáis juzgando a ella", "Disculpa las molestias, nos están asesinando" o "Esto pasa por un Gobierno facha".

La hermana de Diana Quer, Valeria, que ha asistido a la marcha en Madrid y se ha situado en la cabecera de la manifestación, ha explicado a los periodistas que sale a la calle en nombre de su hermana, "porque ella no puede hacerlo". Durante la protesta se han exhibido pancartas con mensajes como "Nosotras somos la manada", "Si no nos matan, no nos creen", "A ese magistrado no lo han violado" o "Grita por las que no pueden".

En Barcelona, unos 4.500 estudiantes, según la Guardia Urbana, y 30.000, según el convocante Sindicat d´Estudiants, han recorrido la Via Laietana este mediodía para quejarse de la sentencia. La manifestación ha salido de la Plaza Universitat de Barcelona y ha llegado a la plaza Sant Jaume. Allí, la portavoz del Sindicat d'Estudiants, Sonia Vázquez, ha leído un manifiesto en el que ha afirmado que la sentencia de La Manada "se ríe y menosprecia a una mujer joven que fue brutalmente agredida por un grupo de salvajes".

En la Comunidad Valenciana ha habido concentraciones en Valencia, Castellón, Alcoi y Sant Joan d'Alacant. "No podemos tolerar la impunidad", ha afirmado la representante del Sindicato de Estudiantes Libres y Combativas Isabel Aguilar, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia. Allí ha desembocado la marcha, en la que se han escuchado cánticos como "machista el que no bote" o "vosotros, machistas, sois los terroristas".

Aguilar ha explicado que "paralizan" la educación por una sentencia que afecta a "todas" las mujeres. "Nos parece repugnante y no lo podemos permitir, no nos podemos quedar paradas", ha dicho. Y ha considerado necesaria la huelga porque "se ha demostrado en los últimos años, sobre todo para los jóvenes, que la única vía es la movilización y la organización". "La única forma de echar atrás todos los recortes y sentencias como estas es la movilización de la juventud y de toda la clase trabajadora", ha enfatizado. Y ha sostenido que la justicia no protege a las mujeres y que considera que la comisión convocada por el Ministerio de Justicia para revisar la tipificación de los delitos sexuales es insuficiente. "Se están llorando lágrimas de cocodrilo mientras se implantan medidas que afectan directamente a las mujeres, como los recortes en educación pública, que atacan directamente a la mujer trabajadora y a las jóvenes de familias trabajadoras o la reforma laboral o los desahucios".