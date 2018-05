Zoido: “No va a haber contrapartidas para ETA”

"No va a haber impunidad ni los terroristas van a conseguir nada ahora, igual que tampoco lo consiguieron cuando dejaron de matar; no va a haber contrapartidas porque ETA no se ha disuelto voluntariamente sino que ha sido derrotada por la democracia". Ese ha sido el principal mensaje enviado por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tras la reunión extraordinaria del Pacto Antiterrorista celebrada este jueves.

Aunque los asistentes han asegurado que no se ha abordado directamente el polémico asunto de un posible cambio de la política penitenciaria, a las cuestiones planteadas sobre la posibilidad de que exista un acercamiento de presos a las cárceles del País Vasco, Zoido ha respondido insistentemente: "Se aplicará escrupulosamente la Ley, como hace diez años y como hace 20", lo cual —reconoció— deja siempre abierta la posibilidad de que se produzcan aproximaciones siempre y cuando "se acredite lo que recoge la ley": arrepentimiento, perdón y desvinculación total con la banda porque "no basta con rellenar un formulario". El representante de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, apostilló después: "El arrepentimiento tiene que venir acompañado de la colaboración para esclarecer los 354 atentados que quedan sin resolver".

Por su parte, el representante de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Íñigo Alli, ha asegurado que su formación no apoyará los Presupuestos Generales del Estado si el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no se compromete por escrito a no negociar con los ejecutivos vasco y navarro un posible acercamiento de presos de ETA.

En el encuentro, que pretendía informar a todas las fuerzas políticas tras la disolución de la banda terrorista ETA el pasado 4 de mayo, ha sido notable la ausencia de los representantes del Partido Nacionalista Vasco (PNV), principales interesados en un cambio de la política penitenciaria, y también quienes han permitido abrir la puerta a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, cuyo rechazo a las enmiendas a la totalidad se votaron recientemente cámara baja. "Se avisó a todo el mundo que podía estar interesado en la reunión y luego cada uno ha tomado las decisiones que ha considerado", ha dicho Zoido en relación con esa ausencia.

En la reunión estaban representantes políticos del PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias, Partido Aragonés, Coalición Canaria y UPyD. También han asistido los miembros del PDeCAT Carles, Campuzano y Feliu Guillaumes. pero nadie de ERC.

"Además de la memoria y la verdad, vamos a garantizar otros dos principios: la dignidad y la justicia", ha dicho Zoido. "El Gobierno va a seguir trabajando para esclarecer todos y cada uno de los atentados de la banda terrorista que siguen sin resolver, porque la única política antiterrorista que cabe es la aplicación de la ley y la firmeza del Estado de Derecho". Según ha asegurado el ministro, "los crímenes se seguirán investigando, los terroristas con causas pendientes seguirán siendo detenidos, los delitos se seguirán juzgando y las condenas se seguirán cumpliendo".

Margarita Robles, por el PSOE, ha asegurado que entienden que "tenemos una deuda que nunca podrá pagar esta sociedad. Es una derrota que has ido fruto del esfuerzo policial, de los jueces y fiscales, de periodistas y, sobre todo, de la Unidad de todas las fuerzas democráticas".

Los máximos expertos de la lucha antiterrorista de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el CITCO han realizado ante los asistentes "un análisis técnico, profesional y certero de la situación actual", según han explicado.

En opinión del ministro, "lo relevante en este momento es alcanzar unos mínimos de consenso democrático, un mensaje de repulsa frente al terrorismo y de reconocimiento y homenaje a las víctimas y a quienes han hecho posible la derrota de ETA". "A partir de ahí, este Gobierno tiene muy claro que no hay otro camino que la aplicación de la Ley y que no hay impunidad posible. Ni en el presente, ni en el futuro. No va a haber contrapartidas de ningún tipo porque no vamos a premiar a ETA por reconocer su fracaso y su derrota", ha insistido. "El relato del final de ETA debe ser fiel a la verdad y justo con el sufrimiento de las víctimas. Porque no vamos a permitir que se falte al respeto a su memoria con distinciones entre ellas o con alusiones a una falsa e insultante responsabilidad compartida", ha concluido Zoido.