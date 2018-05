El trompo que acabó con el coche estrellado y el conductor imputado

Reconstrucción virtual del accidente. En vídeo, declaraciones de dos agentes sobre el incidente. Policía Local de Málaga

“Antonio, frena”, le dijo insistentemente el copiloto a su amigo, al volante de un coche que no era el suyo y que no conocía bien. El conductor intentaba derrapar con el vehículo, hacer un trompo, pero la maniobra no salió bien y el turismo, un Audi RS3 de color rojo, terminó empotrado contra uno de los muros de la antigua cárcel de Málaga, en el barrio de Cruz de Humilladero. El copiloto, que lo estaba grabando todo, terminó con una fractura en el húmero izquierdo.

Ese video se subió a las redes sociales y el Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados de la Policía Local de Málaga, tras varias pesquisas, determinó que se trataba de un accidente ocurrido el pasado 9 de enero, de madrugada, sobre las 03.30. El conductor dio positivo en la prueba de alcoholemia (0,36 miligramos por litro de aire aspirado en la primera y 0,34 en la segunda) y, según ha informado este jueves el cuerpo policial, ocultó que con él iba un acompañante que resultó “malherido”. “Se le había cruzado un vehículo, por lo que dio un volantazo y colisionó contra la acera y fachada de la cárcel”, recoge el atestado de ese día.

Pero los hechos no ocurrieron así. El visionado del vídeo ha permitido a los agentes dirimir que el conductor, de 25 años, intentaba hacer un trompo. En el coche viajaban inicialmente cuatro personas, pero las dos que iban en los asientos traseros se bajaron antes de que el turismo iniciara la marcha para intentar hacer esta maniobra de derrape. Uno de ellos exclamó: “¡Estáis locos de la cabeza!”. El grupo había estado previamente en varios bares de copas.

“Al intentar accionar el freno de mano, al ser eléctrico, no pudo realizarlo”, explica el oficial de la Policía Local de Málaga Sergio Cebrián sobre el frustrado derrape. Mientras el vehículo va cogiendo velocidad, y parece que se dirige sin remedio contra el muro, el copiloto no deja de repetir a su amigo que frene, según se ve en las imágenes.

El hombre de 25 años ha sido denunciado como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial y de uno por conducir un turismo “con temeridad” y poner en peligro su vida, la de su acompañante y la de otros posibles usuarios de la vía pública, además de ocasionar lesiones graves al copiloto “por imprudencia grave”. La Policía Local, además de las imágenes grabadas y subidas a las redes sociales, ha puesto a disposición judicial una simulación virtual del accidente.