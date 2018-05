Rajoy, sobre la polémica por la foto de Sáenz de Santamaría y Cospedal: “Es muy machista”

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este jueves que es "muy machista" la polémica en torno a la fotografía de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en la que se ve un supuesto distanciamiento entre ellas. Las imágenes fueron tomadas durante la celebración del 2 de mayo en la Comunidad de Madrid. En una entrevista en Espejo Público, de Antena 3, Rajoy ha asegurado que "desconoce" ese supuesto alejamiento entre ambas. "Me parece un tema muy pequeño y muy machista. Si fueran dos señores no nos hubiéramos encontrado esas portadas", ha dicho.

Rajoy ha asegurado que se trata de una cuestión "irrelevante" y que "desconoce absolutamente" esa posible frialdad en la relación entre Sáenz de Santamaría y Cospedal. Ha destacado que son dos personas que trabajan "intensamente" y "con una gran capacidad". "Estoy muy orgulloso y muy satisfecho de su gestión", ha afirmado sobre ambas. "Creo que el Gobierno funciona muy bien, está perfectamente coordinado, y mis problemas no vienen de ahí", ha recalcado, antes de añadir que las dificultades de su Ejecutivo radican en la crisis política en Cataluña y la situación económica.

El presidente también ha respondido a las preguntas de Susanna Griso sobre las medidas del Gobierno para frenar la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. "En la Administración pública ya existen. Al mismo trabajo y a las mismas horas, el sueldo es igual. Un subdirector general y una subdirectora general cobran lo mismo, un técnico y una mujer que es técnico también cobran lo mismo. En la privada, la ley prohíbe sueldos diferentes por el mismo trabajo y las mismas horas, otra cosa es que haya fraude, en cuyo caso tendremos que hacer un esfuerzo a mayores para que la inspección actúe", ha explicado.

Hay que acabar con la brecha salarial y con cualquier otra brecha de género; debe ser un compromiso de toda la sociedad. Apostamos por la igualdad real #CaféRajoy pic.twitter.com/bPtCOVRRuK — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 10 de mayo de 2018

Rajoy ha apuntado que la brecha salarial "viene derivada fundamentalmente de que "a las mujeres les cuesta mucho más acceder a los cargos directivos" y hay "muchísimas menos" en estos puestos. El presidente ha señalado que en España hay un 60% de mujeres universitarias y un 45% de mujeres en el mercado laboral y que esos 15 puntos de diferencia son "malos para las mujeres y para el país". "Ahí tenemos que hacer un esfuerzo todos", ha dicho, "el Gobierno, [el presidente de la CEOE Juan] Rosell y todas las empresas privadas", ha proseguido.

"Es el tema del futuro, créame que me lo tomo muy en serio (...), donde debemos trabajar ahora es sobre todo en la empresa privada y en los cargos directivos", ha zanjado el presidente. Con estas palabras, que llegan después de las multitudinarias manifestaciones del 8 de marzo en España, Rajoy se distancia de sus declaraciones en otra entrevista concedida el pasado enero, cuando rechazó tomar medidas respecto a la brecha salarial. "No nos metamos en eso", afirmó entonces. "Los gobernantes debemos ser muy cautos a la hora de saber cuáles son nuestras competencias y cuáles no, y desde luego, no hay ninguna que sea igualar salarios. Que el Gobierno empiece a fijar los salarios de las empresas... No me vería yo diciendo lo que tienen que cobrar ustedes, por ejemplo, francamente", dijo al periodista de Onda Cero Carlos Alsina.

Este jueves, en la entrevista concedida a Susanna Griso, el presidente también se ha referido a la sentencia contra los cinco autores de la violación múltiple de los Sanfermines de 2016, que han sido condenados por abuso sexual y no por agresión sexual al entender los jueces que no hubo violencia ni intimidación. "Hay algo importante. Esa sentencia puede ser recurrida y ya ha sido recurrida por la Fiscalía y también por las partes. Y si es necesario modificar la ley, que no lo sabemos todavía, lo estamos estudiando, también se puede hacer", ha señalado Rajoy, quien ha explicado que el Gobierno está estudiando la reforma del Código Penal. "Hay muchas cosas en esta vida que no son cuestiones de leyes, sino de hechos. Las leyes no resuelven todo, pero si fuera necesario, promoveríamos una reforma", ha afirmado. Y ha reconocido que sus pensamientos están con la víctima. "Lo terrible es que haya sucedido y lo importante es que estas cosas no se vuelvan a producir en el futuro".