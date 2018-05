Rajoy, dispuesto a abrir un “proceso de diálogo” en cuanto haya Gobierno en Cataluña

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha mostrado partidario de abrir “un proceso de diálogo” en cuanto se constituya un nuevo gobierno en Cataluña. “Estoy dispuesto a hablar con ese Gobierno”, ha declarado Rajoy esta mañana en el programa Espejo Público de Antena 3. “Haré todo lo que esté en mi mano para normalizar la situación”, ha añadido. Rajoy también ha quitado importancia a la ruptura de Rivera por el 155 y ha asegurado que hará "lo que sea necesario" para mantener el pacto con Ciudadanos.

La situación política de Cataluña ha centrado buena parte de una entrevista en la que el presidente del Gobierno ha considerado "un disparate" volver a celebrar elecciones en Cataluña. "Estamos todos pendientes de un señor —Carles Puigdemont— que da la sensación de que tiene secuestrada la voluntad del Parlamento de Cataluña", ha asegurado Rajoy, que ha insistido en que Cataluña necesita un presidente "que normalice la situación y se preocupe de los problemas reales". A continuación, se ha mostrado dispuesto a abrir un "proceso de diálogo" en cuando se forme un nuevo Gobierno en Cataluña —las elecciones autonómicas se celebraron el 21 de diciembre— y a hablar con el nuevo mandatario "sin más límite lógicamente que lo establecido en la ley". "Eso es una urgencia nacional y eso está afectando a la inversión extranjera, puede afectar a la economía y al bienestar de la gente, por eso mi esperanza y mi confianza es que haya un Gobierno a la mayor celeridad y por mi parte haré todo lo que esté en mis manos para normalizar la situación", ha añadido.

El líder del PP ha restado importancia a la bronca de ayer con Albert Rivera, que dio por roto el apoyo de Ciudadanos a la aplicación del 155 en Cataluña. "Lo de ayer lo doy por no circunscrito (...) Hemos ido juntos hasta este momento y espero que continuemos juntos en un futuro". "Creo que el pacto hay que mantenerlo, estamos hablando de la unidad de España”, ha confiado, tendiendo la mano a Rivera. "Lo de 'aprovechategui' no lo sé, me salió, no creo que esté en la RAE a veces se utiliza de forma coloquial, no sabía que era vasco", ha dicho Rajoy sobre el calificativo que dio a Rivera.

"Desde que llegué al Gobierno no me he movido y a veces las decisiones más difíciles consisten en no moverse", ha señalado Rajoy, que también ha pedido a todos que "seamos conscientes de que con la ley no se juega", un principio que aplica tanto a la banda terrorista ETA como al proceso independentista en Cataluña.