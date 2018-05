“El desafío secesionista se basa en sembrar discordia entre los catalanes y el resto de españoles para romper los lazos que los han unido durante siglos”. Este ha sido, según el escritor y presidente del Grupo de Periodistas Pi i Margall, Sergio Fidalgo, el argumento del que ha partido para escribir su libro “Usted Puede Salvar España”, una recopilación de “claves para superar la discordia” entre catalanes y el resto de españoles por la independencia de Cataluña. “Los españoles necesitan involucrarse en un compromiso para ayudar a los catalanes no independentistas para recuperar nuestro país”, ha destacado este miércoles Fidalgo durante la presentación del libro en el Centro Cultural Blanquerna.

El libro, según su autor, no busca ser un manual ni un tratado filosófico, sino una “herramienta” para que toda España se involucre en la defensa de los valores Constitucionales en Cataluña. Entre las claves que Fidalgo afirma que pueden ayudar a “salvar España”, el autor ha destacado tres de ellas: que los españoles viajen a Cataluña, que no hagan boicot a los productos catalanes y que inviten y hablen con amigos y familiares independentistas para hacerles saber que “resto de españoles quieren a Cataluña”. Si no compras cava, le das la razón a los separatistas. Ese producto, seguramente, se ha fabricado con vidrio de Burgos, etiquetas de Zamora y corcho de Valladolid. Estarías fastidiando a otras empresas de España”, ha añadido el autor.

“Estamos ante un monstruo que es el separatismo”, ha recalcado el expresidente de Sosietat Civil Catalana Josep Ramón Bosh durante la mesa redonda de carácter no independentista de la presentación del libro y a la que han acudido varios políticos como Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, David Pérez, secretario de la Mesa del Parlament y diputado del PSC, Jordi Cañas, exdiputado de Ciudadanos y Concepció Veray, vice secretaria general del PPC para hablar sobre los problemas de convivencia entre catalanes que ha generado el referéndum ilegal del 1 de Octubre.

Durante el debate, los ponentes han dialogado sobre la necesidad de “trabajar por una idea de España constitucional” y para “eliminar el miedo” que hay en Cataluña.