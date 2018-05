Maite Araluce, nueva presidenta de la AVT: “Dudamos de Rajoy porque ya nos traicionó una vez”

Maite Araluce tiene grabado en la memoria el 4 de octubre 1976, cuando ETA asesinó a las puertas de casa a su padre, Juan María, presidente de la Diputación de Gipuzkoa. "Nosotros, prácticamente, vivimos el atentado. Estábamos comiendo para ir al colegio y, al oír los disparos, salimos a la terraza", recuerda esta donostiarra, que apenas sumaba 15 años cuando presenció la cruel escena. Los terroristas ametrallaron a su progenitor al llegar a la vivienda. "No solo a él, sino también a su conductor y a los tres policías de escolta que iban detrás". "Y eso, por desgracia, no se te borra. Me gustaría recordar cómo hablaba mi padre, el timbre de su voz, cómo andaba... Pero esas cosas no las recuerdo. Sin embargo, hay otras imágenes que se te quedan...", sentencia la nueva presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), elegida el pasado 5 de mayo con el 97% de los votos.

Su nombramiento se produjo en un momento singular. La banda terrorista había anunciado su disolución solo dos días antes, escenificada a la jornada siguiente con la denominada Declaración de Arnaga en Cambo (Francia). Un acto de "blanqueo", en opinión de Araluce. "Nosotros queríamos la foto de la derrota de ETA y no que se hiciera esa propaganda. Dirigida, sobretodo, a los medios internacionales, a los que están contando un relato que no es verdadero". "Porque ahora hay dos temas que consideramos fundamentales. El de la memoria: que el relato que se cuente sea el verdadero. Cambiar ese vocabulario que tienen, que habla por ejemplo de conflicto. Y el de la Justicia: que cumplan íntegramente las condenas. No queremos que se les dé ninguna prebenda o beneficio penitenciario. Estaremos muy pendientes de ello. Y vamos a incidir mucho en que colaboren con la justicia para dilucidar los más de 360 casos sin resolver".

¿Pero no ha cambiado nada? "Nada. ETA no ha pedido perdón, porque en su comunicado decían que se arrepentían solo de una parte de las víctimas. No hay que tomar ninguna medida porque ETA haya dejado de matar o haya anunciado su disolución", prosigue la presidenta de la AVT, que se opone al acercamiento de los presos de la banda. "La dispersión ha funcionado. Creemos que no se les tiene que dar ningún beneficio porque no ha cambiado nada. Y, en el caso de que haya que darles alguno, tiene que ser un requisito fundamental el de la colaboración con la justicia y habría que ver caso por caso".

La AVT se lanzó a la calle contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Después, cuando el PP llegó a La Moncloa, acusó a Mariano Rajoy de “traición” con la derogación de la doctrina Parot y de haber utilizado a las víctimas cuando lideraba la oposición. Ahora, el Ejecutivo niega que vaya a acercar a los presos de ETA, ¿se fía del presidente? "Dudamos de Rajoy porque ya nos traicionó una vez. Ahora habrá que ver si lo que nos dice es cierto. Porque obras son amores". "Si hay algo que no nos gusta, estaremos enfrente de quien sea. Nosotros no tenemos ningún color político ni nos debemos a ningún partido. Nos debemos a las victimas y a su memoria", continúa Araluce, que encabeza la mayor asociación de víctimas del terrorismo de España.

El colectivo quiere enfocar sus esfuerzos ahora en contar a los jóvenes qué fue ETA. "Queremos que lo sepan de primera mano. A través de la voz de las víctimas". Parte de su batalla se centrará en el relato. "Por ejemplo, en el anuncio que hicieron [en Cambo] incidían en los derechos humanos de los terroristas y de los familiares que tienen que desplazar a verles. En ningún momento les oí hablar de los derechos humanos de las víctimas que también tenemos que desplazarnos, pero a ver enterrados a nuestros familiares", denuncia.

Maite Araluce desconoce quién asesinó a su padre. Es uno de los atentados mortales sin resolver. "Y aunque estuviera resuelto, como al año siguiente se dio la amnistía, yo sé que los terroristas que lo hicieron no cumplirían ni un solo segundo de condena", cuenta la presidenta de la AVT. Pese ello, ¿le gustaría saber quién lo hizo? "Pues realmente no, porque saber que están en la calle... Sí me gustaría saber el porqué y las circunstancias que lo rodearon, pero el quién me da lo mismo. Pero hay otras víctimas que sí quieren saberlo. Y, por eso, es importante que colaboren con la justicia".