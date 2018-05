Colau reclama que el Congreso regule la subida “abusiva” de los alquileres

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamado este miércoles en el Congreso de los Diputados un cambio de la regulación de los alquileres mediante la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para combatir la "inestabilidad total" que está provocando la subida de precios "abusiva y descontrolada" del aumento de los precios entre el 20 y el 30%. "Es una emergencia en las grandes ciudades como Barcelona, Madrid, Zaragoza y Valencia. Nos va la vida, supone una amenaza a la vida de nuestras ciudades", ha expresado la líder de los comunes tras reunirse con el PP y Unidos Podemos en el Parlamento. Ciudadanos y el PSOE no le han recibido. "A pesar de que contacté hace un mes, un tiempo suficiente y por carta formal, Ciudadanos considera que no tiene que reunirse con la alcaldesa de Barcelona para nada... En cuanto al PSOE, estoy sorprendida porque tampoco me ha dado reunión. Ni un cuarto de hora", ha criticado.

Para Colau "se está permitiendo que haya una nueva burbuja especulativa" con el auge de los precios del alquiler. "Parece mentira que el Congreso permita que vuelva a pasar algo parecido a los desalojos masivos y terribles que hemos padecido con las hipotecas", ha advertido. La dirigente ha recordado que Unidos Podemos presentó conjuntamente con muchas ciudades y organizaciones una iniciativa al respecto que de momento está bloqueada y no se ha admitido a tramite en la Mesa del Congreso, donde PP y Ciudadanos imponen su mayoría. "En el pasado el Gobierno junto a Ciudadanos han vetado el trámite de esta discusión sobre la ley de alquileres. Les pedimos que no lo hagan y que haya un debate: no puede ser que los alquileres solo duren tres años y cumplido ese tiempo te puedan echar sin ninguna causa justificada", ha afirmado la regidora de Barcelona. Como ejemplo, el 43% de los barceloneses pagan más alquiler del que pueden asumir según el Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona.

Colau también reclama limitar "como en tantos países europeos" los aumentos de los alquileres: "Entendemos que hay un mercado privado y no pedimos que este se regule, pero sí hacer como en Alemania, que regula una subida de precios abusivos que no se corresponden con los ingresos de las familias". La consecuencia es la "expulsión de vecinos" incapaces de afrontar el coste de los alquileres. "No estamos hablando solo de gente vulnerable, con pocos ingresos, sino de clases medias, de gente joven, trabajadora, de familias donde trabajan el padre y la madre y no pueden mantener por culpa del precio de alquiler su residencia", ha insistido Colau. Los lanzamientos por impago del alquiler representan a seis de cada diez mientras descienden los vinculados con las hipotecas según los datos del Consejo General del Poder Judicial. En Barcelona y Madrid los desahucios de inquilinos ya alcanzan el 80%.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) —de la que Colau es cofundadora— registró el pasado enero en el Congreso una propuesta de ley suscrita por Unidos Podemos y otras formaciones. Las medidas para combatir la burbuja del alquiler consistían en alargar la duración mínima de los contratos de tres a cinco años, una regulación de precios “como ya se hace en ciudades como París y Berlín” y referenciar las actualizaciones anuales del arrendamiento conforme al IPC.