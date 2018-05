Catalá: “Si cinco hombres roban el móvil a una mujer, hay intimidación”

Rafael Catalá habla con las socialistas Adriana Lastra y Margarita Robles. en el Congreso. ULY MARTIN / VÍDEO: EFE

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha mostrado convencido de que es necesario cambiar “normas, reglas y cultura” tras la sentencia de la Audiencia de Navarra sobre el caso de La Manada y "aportar una visión de género en todas las políticas públicas y, en particular, en la Justicia". "Estoy seguro de que si a una mujer cinco personas le roban un móvil nadie va a dudar de que ha habido intimidación. Creo, por ello mismo, que cualquier delito sexual no puede estar exento de esa consideración. Eso no es un tema de leyes, es un tema de cultura, de implantación de las maneras de entender las cosas y, por tanto, en eso hay que trabajar", ha señalado el ministro.

En su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso ha señalado que, más allá de las leyes, hay que impulsar un cambio de cultura para evitar casos como este en el que los jueces han considerado abuso sexual con prevalimiento lo que la sociedad percibe como una agresión sexual de cinco hombres a una mujer.

Catalá ha coincidido tanto con la portavoz socialista Adriana Lastra como con la de Podemos Irene Montero en que, aparte de reformar la legislación, "hay que fortalecer la sensibilización y establecer guías de lenguaje no sexista". "Estoy seguro de que si a una mujer cinco personas le roban un móvil nadie va a dudar de que ha habido intimidación. Creo, por ello mismo, que cualquier delito sexual no puede estar exento de esa consideración. Eso no es un tema de leyes, es un tema de cultura, de implantación de las maneras de entender las cosas y, por tanto, en eso hay que trabajar", ha señalado el ministro.

El responsable de Justicia ha considerado que "algunas sentencias ponen de manifiesto que queda mucho por hacer" para reforzar la formación y la sensibilización respecto a los delitos sexuales y por ello se ha comprometido a seguir trabajando en esta materia como ya se hace “desde el Consejo General del Poder Judicial, la Abogacía Española y la Fiscalía General del Estado". También ha adquirido el compromiso de reformar su regulación en el Código Penal. En ese sentido, ha incidido en la necesidad de “seguir trabajando reformando las leyes" y ha recordado que el Tribunal Supremo ha dicho que la regulación de los delitos sexuales es farragosa y compleja.

Tanto Lastra como Montero han reclamado al ministro que rectifique e incorpore a mujeres en la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia que revisará los delitos sexuales. "Las mujeres no somos invitadas a las comisiones, somos protagonistas, y por lo tanto modifique esa Comisión de Codificación", ha afirmado la diputada socialista, quien ha considerado que "la falta de empatía solamente se corrige con formación para jueces y fiscales". Por su parte, Montero ha considerado “una auténtica vergüenza que este Gobierno no cumpla la ley, que dice claramente que la Administración debe cumplir con la paridad”. “Lo esperable es que para legislar sobre la violencia de las mujeres haya mujeres", ha criticado en los pasillos del Congreso.

El ministro soliviantó a las asociaciones de jueces y fiscales tras afirmar que el magistrado que firma el voto particular de la sentencia de La Manada, en el que pide la absolución de los cinco acusados, “tiene algún problema singular” por el que debería haber actuado el Consejo General del Poder Judicial