Rivera afirma que retira el apoyo al Gobierno en la aplicación del 155

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha anunciado este miércoles que retira el apoyo de Ciudadanos al Gobierno en la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña. "Hasta aquí hemos llegado con esta situación", ha recalcado el líder de la cuarta fuerza política del país, después de una tensa sesión de control con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El jefe del Ejecutivo ha calificado a su oponente del centroderecha como "aprovechategui" y le ha pedido lealtad. Por su parte, Rivera ha reprochado a su adversario que no recurriese ante el Tribunal Constitucional el voto delegado en el Parlament de Carles Puigdemont y Toni Comin: "Está haciendo una dejación de funciones".

"Le he dicho a Rajoy que no vamos a seguir apoyando al Gobierno en esto", ha argumentado el líder de Ciudadanos, tras apuntar que rompe con el PP. "Hasta ahora, [el Ejecutivo] nos llamaba y contaba con nosotros. Pero, desde que han salido las encuestas, ha dejado de hacerlo", ha apostillado.

El enfrentamiento de este miércoles abre otro capítulo más de la batalla electoral que mantienen ambos partidos. Ciudadanos se ha disparado en las encuestas. Y el CIS del martes situó al PP en su mínimo histórico. De hecho, fuentes de la dirección nacional de los populares vinculan directamente la actitud de Rivera con los datos del sondeo. "Tiene que explicar qué significa romper. Si eso quiere decir que ya no apoya el 155, es una pataleta de niño pequeño", ha dicho Fernando Martínez-Maillo, coordinador general de los populares, que recalcan que esta decisión no tiene ningún tipo de efectos prácticos.

Antes, durante la sesión de control, el líder de Ciudadanos ha amenazado varias veces a Rajoy con retirarle el apoyo en Cataluña si no controla "de cerca" a los independentistas. Una medida que ha anunciado posteriormente a los periodistas, en los pasillos del Hemiciclo. "Le pido que vigilen el dinero, usted no puede mirar hacia otro lado mientras nos dan un golpe", le había espetado Rivera al presidente del Gobierno en la Cámara. En esa línea ha incidido después José Manuel Villegas, secretario general de la cuarta fuerza política: "No vamos a apoyar políticamente la aplicación blanda del 155".