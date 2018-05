Rajoy critica a Trump por romper el acuerdo con Irán y se compromete a defender la vigencia del pacto

Mariano Rajoy, este miércoles en el Congreso de los diputados. CHEMA MOYA (EFE) / VÍDEO: EFE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha criticado este miércoles que su homólogo estadounidense, Donald Trump, haya tomado la decisión de que EE UU abandone unilateralmente el pacto multilateral que había levantado sanciones económicas a Irán a cambio de que este país se comprometiera a permitir la supervisión de su actividad atómica. España, ha dicho Rajoy, se mantendrá firme junto a Francia, Italia, Reino Unido o Alemania para intentar que el pacto siga vivo y evitar que la situación de Oriente Próximo se tense aún más.

"El paso dado por Donald Trump no es una buena noticia", ha dicho el presidente del Gobierno en los pasillos del Congreso, donde ha protagonizado la sesión de control al Gobierno. "España va a continuar con sus socios europeos defendiendo la vigencia de un acuerdo que creo que es un avance muy significativo, que todos los países orientales apoyaron en su día para defender la libertad, la democracia y sobre todo la seguridad la gente", ha argumentado. "Insisto, no es una buena noticia", ha recalcado. Y ha subrayado: "Me gustaría no haberla escuchado. Respeto las razones que se puedan aportar, pero nosotros vamos a seguir adelante con el acuerdo".

Trump decidió el martes recuperar las sanciones económicas contra Irán, basándose en informes de los servicios de inteligencia de Israel que aseguraban que este país no había renunciado a la bomba nuclear. Sin embargo, casi una decena de expediciones sobre el terreno de la Agencia Internacional de Energía han certificado que Irán estaba cumpliendo con su parte del trato. Para que no lo rompa como ha hecho Estados Unidos, la Unión Europea intentará ofrecer nuevas inversiones que dinamicen la precaria economía iraní.