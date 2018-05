Justicia solo convence a tres catedráticas para formar parte de la comisión de delitos sexuales

La comisión que estudiará una posible reforma sobre los delitos sexuales en España tras la polémica surgida por la sentencia del caso de La Manada y por encargo de ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha convertido en un problema antes de empezar a trabajar. Primero se conoció que la sección penal de la comisión general de codificación estaba formada solo por hombres (20 en total), lo que provocó una carta de protesta de una veintena de catedráticas de Derecho Penal. El presidente de la misma, Esteban Mestre, decidió entonces invitar a participar a seis de ellas en esta ponencia en concreto, como vocales adjuntas. Pero le ha resultado difícil que acepten. De hecho, solo lo han hecho tres mientras otras rechazaban la oferta. La inmensa mayoría de las catedráticas de penal opinan que este parche no es suficiente y quieren que la representación femenina en la sección penal sea permanente, no algo puntual para este caso.

Aparte de las tres catedráticas que han aceptado -Avelina Alonso Escamilla, de la Universidad San Pablo CEU; Mirentxu Corcoy, de la Universidad de Barcelona, y Carmen Lamarca, de la Carlos III- formarán parte de la ponencia como vocales adjuntas la letrada de las Cortes Generales Blanca Hernández y, como vocal nata, Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. Así al menos consta en la lista facilitada por el Ministerio de Justicia. La primera sesión se llevará a cabo el jueves 10 de mayo.

Mientras tanto, la inmensa mayoría de las catedráticas de derecho penal del país (25 de una treintena) remitieron el lunes por la noche al presidente de la sección una carta pidiendo a todos los miembros del órgano que dimitan para que este pueda renovarse "conforme a los principios de transparencia, calidad académica, trayectoria profesional y paridad de género".

"No es razonable"

"No puede haber en 2018 un órgano de estas características formado solo por hombres", explica Adela Asúa, catedrática de Derecho Penal del País Vasco. "No es razonable. Por eso pedimos una nueva composición en la que la presencia femenina sea al menos del 30%, que sea representativa de la sociedad. No nos vale con que para este caso, y porque se trata de delitos sexuales, se llame a cuatro o cinco mujeres. Nosotras estamos cualificadas también, por supuesto, para estudiar delitos financieros, la prisión permanente revisable o cualquier otra cuestión". Algunos de los miembros actuales de la comisión, hombres, se están planteando su continuidad en el mismo ante las protestas de sus compañeras.

La carta, firmada por 25 mujeres catedráticas de Derecho penal, dice lo siguiente: "A la vista de la rotunda aceptación del manifiesto en el que la práctica totalidad de las catedráticas de Derecho Penal del Estado español hemos coincidido en denunciar la escandalosa exclusión de todas las mujeres académicas y otras profesionales de la sección cuarta de la Comisión General de Codificación de la que ustedes forman parte, y teniendo en cuenta que no nos parece aceptable la solución que se ha propuesto desde el Ministerio de Justicia de incorporar de forma excepcional a seis de nosotras para participar en la elaboración de un informe sobre la actual regulación de los delitos sexuales y sus posibles modificaciones a través de un método de selección arbitrario que permanece en la más absoluta oscuridad, solicitamos la inmediata renuncia de todos los miembros de la mencionada comisión con el fin de que este órgano se reconstruya conforme a los principios de transparencia, calidad académica, trayectoria profesional y paridad de género".

Algunos nombramientos de la actual sección son antiguos, de finales de los años 70, cuando apenas había mujeres catedráticas de Derecho Penal en España. Pero los últimos se hicieron en noviembre de 2015. En estos momentos hay una treintena de mujeres al frente de cátedras de penal en universidades españolas.

Pluralidad geográfica pero ninguna mujer

Según los estatutos de la comisión, los vocales permanentes “serán nombrados libremente por el ministro de Justicia entre juristas de reconocido prestigio que acrediten, al menos, 15 años de dedicación científica al Derecho o ejercicio profesional en el ámbito jurídico”. Y añaden: “Se procurará en su designación asegurar la pluralidad de profesionales del Derecho y de procedencia geográfica dentro de España”. El órgano tiene, efectivamente, pluralidad geográfica, pero ninguna mujer.

Los vocales permanentes de la sección penal son el abogado Javier Boix, los catedráticos de derecho penal Enrique Gimbernat, Francisco Muñoz Conde, Gonzalo Rodríguez Mourullo, Carlos García Valdés, Juan Carlos Carbonell, Juan Córdoba Roda, Luis Arroyo Zapatero, José Luis González Cussac, Manuel Cancio, Borja Mapelli, Jesús María Sánchez Silva, Gonzalo Quintero y Enrique Peñaranda -muchos de ellos, también abogados y algunos han ostentado importantes cargos institucionales-, el profesor de derecho penal y abogado Miguel Polaino, Francisco Hernández Gil, el magistrado Gustavo Lescure, el fiscal y exministro de la presidencia Javier Moscoso, y el catedrático de Psicología Ricardo Pellón.

Se trata de una sección de la comisión de codificación que ha sido poco consultada y que como tal no ha participado en las últimas reformas penales que se han llevado a cabo en nuestro país. En los últimos tiempos solo ha sido convocada una vez, durante el verano de 2017, para estudiar los delitos de manipulaciones financieras. Las otras secciones (que tienen también una presencia mínima de mujeres, del 16% en total) son más activas. La de derecho civil, por ejemplo, se reúne de forma habitual y ha participado en numerosas reformas legales.