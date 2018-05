Ciudadanos no logra apoyos para condecorar a los agentes del 1-O

Ciudadanos se ha quedado solo en su propuesta no de ley para condecorar a los agentes que participaron en la operación desplegada por el Gobierno en Cataluña para impedir la celebración del referéndum independentista ilegal del pasado 1 de octubre. El partido de Albert Rivera ha rechazado este martes en la Comisión de Interior todas las enmiendas planteadas tanto por la oposición como por el PP, por considerar que en el fondo trataban de “no querer reconocer de verdad la necesidad de condecorar de forma adecuada a estos héroes de la democracia española”.

La propuesta, defendida por el diputado Miguel Gutiérrez y registrada el pasado noviembre, perseguía la concesión de la Cruz al Mérito con Distintivo Blanco a todos los policías y guardias civiles que formaron parte de la denominada Operación Copérnico "como reconocimiento de la profesionalidad y buen hacer" de su actuación "ante la insostenible situación política y social" vivida en Cataluña durante un despliegue que movilizó a 4.500 agentes y que se reforzó hasta 6.000 durante tres días. La iniciativa ha sido rechazada por 33 votos contra tres y ninguna abstención.

Gutiérrez ha pedido el “reconocimiento a unos agentes que dieron la cara ante un Gobierno ausente” y ha enumerado diversas situaciones, “humillaciones” y “horas de acoso” que tuvieron que soportar. “Las fuerzas de seguridad dieron un ejemplo sobresaliente, estuvieron por encima del dispositivo”, “viviendo en precarias situaciones” y “sometidas a estrés”, por lo que, ha considerado, “es hora de darles un merecido reconocimiento de forma pública”. No vamos a admitir ninguna enmienda, que no quiere reconocer de forma adecuada su servicio. Defensa del Estado de derecho y el orden constitucional frente a la amenaza separatista.

El PP, que ha considerado “infumables” las enmiendas presentadas por ERC y el PDeCAT por “las agresiones inventadas”, ha criticado que Ciudadanos no admitiera su enmienda “simplemente para cumplir la legalidad” de llevar la propuesta a quien corresponde conceder las condecoraciones, que no es el Congreso, sino la propia Guardia Civil y la Policía Nacional. “Ciudadanos no acepta nuestra enmienda porque lo que prefiere es sumarse la medalla”, ha criticado. “[Los agentes] tendrán medallas, pero no porque lo proponga Ciudadanos, sino porque los órganos directivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional las darán”.

Tanto ERC como el PDeCAT y el PNV han rechazado de plano la iniciativa de Ciudadanos. El diputado de ERC Gabriel Rufián ha contrapuesto los “1.066 heridos” con los que saldó la intervención de las fuerzas de seguridad y la ha calificado como una proposición para “condecorar a los supervalientes que apalearon a nuestros mayores”. Por su parte, el representante del PDeCAT Feliu Guillaumes ha argumentado que la Operación Copérnico está clasificada por el Gobierno y, en consecuencia, no se conocen los datos. ¿Qué están medalleando si no se conocen realmente los hechos”, ha reprochado. El PNV ha justificado su falta de apoyo en el que el despliegue fue “vulnerador tanto del Estatuto catalán como de le Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

También la socialista Ana Botella ha puesto en duda “el aumento incesante de medallas a pesar de la disminución de plantillas” y “la desproporción entre las concedidas a los de despacho respecto a los que cada día patrullan las calles”, así como “la personalidad de muchos de los condecorados”. La socialista ha expresado su preocupación por la iniciativa de Ciudadanos, que no deja “nítidamente claro qué se reconoce y a quién se reconoce” y ha recordado la “sistemática dejación de responsabilidades” en la gestión del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. En ese sentido, se ha referido a la “plantilla infradotada de agentes en Cataluña”. “Si hubiesen sido dotados cómo y cuándo correspondía, la aparatosidad del despliegue no habría sido la misma y los problemas ocasionados, tampoco”.

El diputado de Unidos Podemos Marcelo Expósito ha manifestado su "cansancio" y "hastío" por quienes "quieren mantener a España en estado zombi", situación que desde su punto de vista solo beneficia al independentismo y a Ciudadanos, partido al que ha acusado de ser "la otra cara del procés" "Es una vergüenza que se utilice el Parlamento como escenario de una mala obra de teatro", ha deplorado. Expósito ha censurado a Ciudadanos que se dedique "a arrojar gasolina y repartir medallas" y hasta ahora no haya demostrado "la más mínima intención de cuidar a las fuerzas de seguridad", como ha hecho "poniéndose de espaldas" ante diversas iniciativas.