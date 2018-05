Cristina Cifuentes: últimas noticias en directo

EL PAÍS

El PP expurga entre sus 47 diputados de Madrid para encontrar un candidato limpio e integrador. El PP hace tiempo que no se fía de sí mismo y menos en Madrid. La dirección del PP está efectuando una investigación interna, con informes y preguntas sobre el currículo y todo tipo de actividades en el pasado de sus 47 parlamentarios en la Asamblea regional, tras la caída de la expresidenta Cristina Cifuentes. Su relevo perentorio al frente de la Comunidad no está siendo fácil. El resultado de ese trabajo de expurgación no está exento de dificultades: la cúpula popular rastrea para encontrar un aspirante “nuevo, limpio e integrador” pero no lo encuentra. Lo cuenta Javier Casqueiro. http://cort.as/-4cbf